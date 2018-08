Nestali u 133 sekunde! Spursi razbili United na Old Traffordu

Svaki navijač Spursa u svojoj tekici, na mobitelu ili u glavi ima datum 1. siječanj 2014. Tada je Tottenham, koji protiv Manchester Uniteda ima najgori gostujući skor u povijesti Premierlige (21 poraz), zadnji put s Old Trafforda otišao kao pobjednik.

U napadu je igrao dobri stari Adebayor, uz njega Soldado i Spursi su slavili 2-1. Nakon više od četiri i pol godine Tottenham opet slavi u Kazalištu snova, a Jose Mourinho je nakon dva poraza u prva tri kola i očajnog starta na rubu otkaza.

Spursi su u 3. kolu Premierlige razbili očajni Mourinhov United 3-0, ali moglo je biti i četiri, pet razlike za goste iz Londona, koji su na tri pobjede u prva tri kola. Nakon lošeg prvog poluvremena u kojem je United propustio šansu preko Lukakua, u nastavku je Manchester United nestao, a gosti su počeli dominirali.

U razmaku od samo 133 sekunde zabili su preko Harryja Kanea i Lucasa Moure.

Moglo je sve biti gotovo puno prije da je Dele Ali zabio kad je prošao golmana ili Harry Kane koji nije pogodio s pet metara. United je napadao, a Tottenham strpljivo čekao šansu za treći ubod. I dočekao ju je preko Lucasa Moure koji je šest minuta prije kraja poslao treću loptu iza leđa De Gee, a navijače Uniteda kući.

Povijesno i statistički gledano, Spursi su bili idealan suparnik Manchester Unitedu da izađe iz krize u koju je upao, ali za navijače Tottenhama završilo je dugogodišnje čekanje na pobjedu u jednom od najpoznatijh nogometnih dvorišta.

Izašli su Spursi s rukama u zraku, zasluženo, kao št će zasluženo s Old Trafforda uskoro otići i Jose Mourinho, čovjek kojeg su mnogi označili najvećim krivcem za ovakav United. Ovih 3-0 je Mourinhov najveći domaći poraz u trenerskoj karijeri.

Na kraju utakmice, uzeo je šal Manchester Uniteda i stao pred one navijače koji su ostali do kraja te im zapljeskao. Je li to bio oproštaj? Vidjet ćemo uskoro...

Premierliga, 3. kolo:

Manchester United -.Tottenham 0-3 ( Kane 50, Moura 52, 84)

