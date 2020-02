Nestalo boje? Werner i Nkunku u različitom dresu od suigrača

Nakon prvih 90 minuta Leipzig je korak bliže četvrtfinalu Lige prvaka. Na terenu aktualnog europskog doprvaka Tottenhama pobijedio je 1-0, a sveopći je dojam da je to trebao napraviti i uvjerljivije. No potpisali bi ovakav rasplet bez dileme.

Gol odluke zabio je Werner u 58. minuti s bijele točke, a baš je on i suigrač mu Nkunku na utakmici nosio različit dres od ostalih. Kako je to moguće?

Nije strašna razlika, ali naravno da na društvenim mrežama nije mogla proći nezamijećena fotografija glavnog sponzora Red Bulla na kojem su bikovi crno-bijeli.

Looks like the printer must’ve ran out of ink when they printed out the RB Leipzig shirt sponsors 😂 pic.twitter.com/s3YnYq0Naw