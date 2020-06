Nestao u 40 sekundi: Pokrajac u debiju izgubio prekidom od Kite

<p><strong>Igor Pokrajac</strong> (41) izgubio je sudačkim prekidom od <strong>Michala Kite </strong>(40) nakon 40-ak sekundi prve runde u debiju za novonastalu poljsku MMA promociju FEN.</p><p>Hrvatska borilačka legenda i bivši UFC borac izdržao je svega 40-ak sekundi nakon čega je glavni sudac bio primoran zaustaviti borbu. Službeno vrijeme pokazalo je tehnički nokaut nakon 37 sekundi.</p><p>Pokrajac se povukao uz ogradu nakon čega mu je Kita ulovio jedan middle kick. The Duke je završio na podu nakon čega je uslijedila serija od par udarca i pošto se nije mogao braniti sudac je prekinuo borbu.</p><p>Inače, bio je ovo The Dukeov nastup u teškoj kategoriji, a u borbu je ušao sa 107 kilograma. Otprilike je toliko imao pa skidao do 93kg u danima kada se borio u UFC-u.</p>