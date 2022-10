Nestvarne brojke: Koliko košta SP u Kataru, a koliko su prošla?

Kad je 2. prosinca 2010. tadašnji predsjednik Fife Sepp Blatter u Zürichu izvukao papir iz kuverte na kojem je pisalo kako je domaćin Svjetskog prvenstva 2022. Katar, mnogi su se zapitali kako će Mundijal doći u malu državu na obalama Perzijskog zaljeva, koja ni po čemu nije bila poznata u nogometnom svijetu. No 12 godina poslije san se ostvario, do otvorenja je ostalo svega 27 dana.

Dovesti Svjetsko prvenstvo praktički usred pustinje bio je strahovito težak i skup zadatak, a podatak o troškovima organizacije to najbolje otkriva. Naime, Katarci će utrošiti nestvarnih 220 milijardi američkih dolara, što je čak 19 puta više nego što je stajao zadnji SP u Rusiji 2018. Najskuplji Mundijal, onaj 2014., Brazilce je stajao 15 milijardi dolara.

Od 220 milijardi, izgradnja stadiona samo je kap u moru troškova. Osam modernih zdanja Katarci su platili između 6,5 i 10 milijardi dolara, a veliku većinu novca utrošili su na izgradnju infrastrukture za budućnost bogate arapske države, poput cesta, zračnih luka, podzemne željeznice, hotela i sl.

U Kataru uvjeravaju da bi sve to gradili i da nisu postali domaćini jer žele preobraziti zemlju do 2030., ali pitanje je bi li dinamika baš bila takva da nije Fifina poguranca. Sve to, nažalost, imalo je i cijenu u ljudskim životima. Iako je nezahvalno govoriti o točnim brojkama, međunarodne nevladine organizacije o 6000 izgubljenih života na gradnji infrastrukture.

Kako god, od 20. studenoga do 18. prosinca krenut će spektakl kakav nikad nije viđen u svijetu sporta, a teško će ga netko ikad ponoviti, barem sa strane troškova.

Foto: Marko Picek/PIXSELL

Najčitaniji članci