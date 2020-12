Uz video, objavili su i poruku ljutitog roditelja jednog od igra\u010da.

\"KAKO JE OVO MOGU\u0106E? Ili jednostavno: Sramota!

Jedan od mnogih koji vole sport i rade na promociji istog sam i ja.



Ali ovo \u0161to sam do\u017eivio sino\u0107, jednostavno je te\u0161ko opisati...



Ali opet ispadne da je jedino meni to problem, i onda ispadne\u0161 \u010dudak i lu\u0111ak. Ja znam da \u0107u nakon ovoga opet ja biti problem, ali...

Sino\u0107 sam digao sve svoje resurse da ovo po\u0161aljem do CNN-a, nisam htio vru\u0107e glave, \u010dekao sam do danas, ali sam u istom stanju.



Ne\u0107u nikome slati, ali mislim da ovo svi moraju vidjeti.



Ne\u0107u puno opisivati jer sve ima u videu, ali kako je ovo mogu\u0107e?



Svatko normalan vidi da je ovo \u010disto ugro\u017eavanje ZDRAVLJA igra\u010da! Ovo je bila utakmica u kojoj nisam gledao rezultat, igru ili \u0161anse, nego samo da svi izi\u0111u s terena \u017eivi i zdravi.

Nagledao sam se utakmica u kojima se zaustavlja igra zbog papiri\u0107a po terenu, a vidimo stalno da se parket bri\u0161e po 20 puta da bi igra\u010di bili sigurni. A ovdje...

Sramota za klubove i slu\u017ebene osobe koji su ovo dozvolili!



Sramota je i mene kao roditelja, \u0161to nisam u\u0161ao u teren i prekinuo ovo, bez obzira koliko mi sin ima godina i \u0161to nebi razgovarao sa mnom vi\u0161e do kraja \u017eivota...

Ne mogu razumjeti ni igra\u010de koji su pristali na ovo...



NE PONOVILO SE!!!



Ali sumnjam \ud83d\ude22\"

Sre\u0107a u nesre\u0107i je \u0161to se nitko od igra\u010da nije ozbiljnije ozlijedio iako je moglo biti sva\u0161ta. A delegat utakmice Oliver \u017divkovi\u0107 u slu\u017ebeni zapisnik tek je kurtoazno napisao:

\"Organizacija utakmice prema pravilima nogometne igre. Lo\u0161i uvjeti za igru, dvorana proki\u0161njava, semafor nema sirenu.\"

Ako je uop\u0107e bitno, Kijevo je pobijedilo 2-1 i zahvalilo je Murteranima \u0161to su pristali igrati.

\"Pri\u010da koju pri\u010damo po stoti put. I opet \u0107emo sigurno. Vaterpolo uvjeti za igru najdra\u017eeg nam sporta u 21.stolje\u0107u!\u00a0



Naravno, ni\u0161ta se ne minja po pitanju sanacije krova jedne od najljep\u0161ih dvorana u dr\u017eavi.\u00a0

Tjednima se odga\u0111aju treninzi, termin odigravanja utakmica odre\u0111ivamo po vremenskoj prognozi.. No dobro i to. Lako za nas, ali zar Vam nije stalo do djece koja svakodnevno u ovoj dvorani imaju sat tjelesnog. Djece koja riskiraju puno toga, a Vi im tako vra\u0107ate..

Sramite se!!! \ud83d\ude21\ud83d\ude21



Ovim putem \u017eelimo iskreno zahvaliti na\u0161im sportskim prijateljima s Murtera \u0161to su pristali igrati u ovakvim uvjetima i \u0161to nisu stvarali dodatne probleme. Hvala Vam! \u2764\ufe0f\", objavili su na Facebooku.

