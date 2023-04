Netko zaboravio pustiti himnu: Igrači Chelseaja i Real Madrida prije utakmice stajali su u tišini

Nogometaši su izašli na teren, sve je bilo spremno da se Stamford Bridgeom zaori himna Lige prvaka, ali u Londonu je bila - tišina. Naime, netko je zaboravio pustiti spomenutu himnu na razglas, a nogometaši Chelseaja i Reala stajali su u tišini prije početka utakmice.

Kamera je standardno prolazila ispred lica nogometaša, situacija je bila malo čudna, a kapetani momčadi Thiago Silva i Karim Benzema ipak su se snašli pa su nakon nekog vremena zapljeskali, kao što bi to napravili i da je himna odsvirala.

Foto: Alberto Gardin/LiveMedia / ipa-agency.net

Nije to prva pogreška osoblja na Stamford Bridgeu, i u porazu protiv Brightona (2-1) za vikend su objavili pogrešnu fotografiju kod zamjene kad su najavili da u igru za 'galebove' ulazi Cody Gakpo, inače igrač Liverpoola.

Navijači su to okrenuli na šalu, ali nije im do šale kad se dolazi do rezultata jer su 'bluesi' ispali u četvrtfinalu Lige prvaka od Madriđana, dok su u Premiershipu trenutno na 11. mjestu s 39, bodova, dok je na šestom mjestu koje vodi u Europu Aston Villa s 50 bodova, što je osjetna prednost.

Najčitaniji članci