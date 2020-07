Neuer biciklom svratio u kafić kod Omiša i svima platio piće

HALLO, MANUEL Veliki prijatelj Makarske rivijere opet je došao na odmor u Hrvatsku i uživa u ljepotama Biokova. Omiljena mu je pjesma Stavrosova "Dao bi sto Amerika"

<p>Zamislite da sjedite u lokalnoj pečenjari/kafiću u mjestašcu podno Biokova na 300 metara visine, a na vratima vidite kako ulazi svjetski nogometni prvak vrijedan 14,5 milijuna eura. E, to su mogli iskusiti svi koji su se nedavno našli u Gatima, mjestu u sastavu Omiša.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najpoznatiji Omišanin Ivan Perišić</strong></p><p>A taj svjetski prvak je <strong>Manuel Neuer</strong> (34), ponajbolji golman svijeta i Bayernova megazvijezda. Nijemac redovito odmara na Makarskoj rivijeri, a tako je i ovo ljeto.</p><p>Biciklom je navratio do pečenjare u Gatima, platio turu pića, podijelio autograme, fotografirao se s ljudima i za uspomenu se potpisao na vrata kafića, prenosi <a href="https://dalmatinskiportal.hr/sport/slavni-vratar-u-dalmaciji-manuel-neuer-izazvao-odusevljenje-u-gatima/69737" target="_blank">Dalmatinski portal</a>. Sve je ovjekovječio i fotografijama na Instagramu.</p><p>A navratio je i u mjesto Gornje Sitno na Mosoru i fotkao Gospin kip ispred župne crkve Svetog Luke evanđelista.</p><p>Još dok je igrao u Schalkeu "zaljubio" se Bayernov golman u Hrvatsku. Naučio je tada, uz Ivana Rakitića, a još više uz prijatelja i današnjeg trenera <strong>Tonija Tapalovića</strong>, hrvatski jezik i neke naše pjesme.</p><p>Tapalovići su vlasnici hotela i restorana Dubrovnik u Gelsenkirchenu. Od tamo i dobro poznavanje naših običaja. Prije nekoliko godina bio je u Münchenu u jednom hrvatskom zavičajnom klubu. Sjajno raspoložen i raspjevan, pjevaču je u prolazu viknuo:</p><p>- Halo, sviraj mi "Dao bi sto Amerika".</p><p>Pjevač je ostao šokiran Neuerovim tečnim hrvatskim. Počeo je s prvim taktovima pjesme, a najbolji svjetski golman uzdignutih ruku počeo je vrlo uspješno pjevati hit <strong>Jasmina Stavrosa</strong>.</p><p>- Stvarno mu je to draga pjesma? Uh, ugodno sam iznenađen. Oduševljen sam njegovim obranama, iako je možda u finalu zbog onog prekršaja morao biti isključen - govorio je Stavros.</p><p>U Dubrovnik je Neuer često dolazio s Tapalovićem i Lukasom Podolskim, suigračem iz reprezentacije.</p><p>Skroman i vjeran pokazao se Neuer kad je dolazio u Bayern. Inzistirao je da tada s njim kao trener golmana dođe i naš Toni Tapalović. Iako je imao samo 30 godina, zbog ozljede je završio igračku karijeru i počeo raditi s Manuelom.</p><p>- Sjajno radimo, želim Tonija i dalje imati uza sebe jer sam siguran da ću još napredovati - rekao je tada Manuel Neuer.</p><p>U Bayernu su ga poslušali i danas, eto, imaju najboljeg golmana svijeta. A hrvatska obala redovito vrhunsku turističku reklamu.</p>