Neuništivi Ibra s dva komada srušio Inter: Milanu prvi put u pet godina pripao velebni derbi

GODINE SUŠE Skoro pet godina čekao je Milan na ligašku pobjedu protiv Intera. Stigla je danas na krilima fantastičnog Ibrahimovića, koji je dao dva komada. Milan je u Serie A posljednji put slavio davne 2016.

<p>Nogometaši <strong>AC Milana</strong> srušili su rivala u najvećem gradskom derbiju na svijetu te s 2-1 pobijedili <strong>Inter</strong>. Junak derbija 4. kola bio je neuništivi <strong>Zlatan Ibrahimović (39) </strong>koji je postigao oba gola i trenutno dijeli prvo mjesto najboljih strijelaca Serie A s još tri igrača, a Milan je stigao do prve ligaške pobjede nad Interom nakon skoro pet godina!</p><p><strong>Ivan Perišić </strong>odigrao je cijeli susret i asistirao za gol, <strong>Marcelo Brozović </strong>dobio je 68. minuta nakon čega ga je zamijenio Christian Eriksen dok <strong>Ante Rebić </strong>zbog ozljede nije konkurirao za nastup.</p><p>Bila je to utakmica u kojoj je svakoj momčadi pripalo po jedno poluvrijeme iako su se svi golovi dogodili u prvom. Milan je poveo preko <strong>Zlatana Ibrahimovića</strong> već u 12. minuti iz penala nakon što je Šveđanina srušio <strong>Kolarov</strong>. Handanović je Ibri prvotno obranio penal i stigao do 25. obrane najstrože kazne te sada drži rekord po broju obranjenih penala u Serie A.</p><p>No, lopta se natrag odbila Ibrahimoviću i Milan je poveo. Samo četiri minute kasnije sijevnula je briljantna akcija gosta. Brzo, jednostavno i bez previše kompliciranja, <strong>Leao</strong> je sjajno uposlio <strong>Ibrahimovića </strong>koji je iz blizine nepogrješivo pogodio za veliku prednost i svoj četvrti gol ove sezone čime dijeli prvo mjesto na listi najboljih strijelaca.</p><p>Milan je bio bolji u prvom dijelu, no Inter je zasluženo smanjio vodstvo preko <strong>Lukakua</strong>. Probio je <strong>Ivan Perišić </strong>stranu, poslao sjajnu, oštru loptu u sredinu i Lukaku je samo postavio nogu za 2-1.</p><p>Inter je preuzeo konce u nastavku i Milan je djelovao inferiorno. Prijetili su 'nerazzuri' preko Lukakua, <strong>Lautaro Martinez </strong>pravio je probleme pred Donnarummom, <strong>Hakimi </strong>je imao sjajnu šansu glavom, a Inter je skoro i stigao do vodstva nakon što je Donnarumma srušio Lukakuka i skrivio penal.</p><p>Pregledom VAR-a suci su utvrdili da je lopta koja je prethodila penalu gurnula Lukakua u zaleđe pa o penalu nije bilo govora, a Inter je do kraja stvorio još nekoliko odličnih šansi.</p><p><strong>Rade Krunić </strong>umalo je zabio odličan gol desetak minuta prije kraja, a da je Lukaku zabio petom u zadnjem napadu na utakmici konkurirao bi ne samo za gol kola, već i za gol cijele sezone.</p><p>Ovako, Milan je slavio i u četvrtoj utakmici ove sezone te ostao neporažen na posljednja 24 susreta. Nevjerojatan učinak momčadi Stefana Piolija, koja je aktualni lider talijanskog prvenstva i jedina neporažena momčad uz <strong>Juventus </strong>i <strong>Sassuolo</strong>.</p>