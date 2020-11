Neuništivi Kruno trpa u Euroligi: Simon zabio 24 koša Himkiju!

<p>Iako je u 35. godini života, to je njemu nebitno. Doktor Kruno briljira u posljednje vrijeme. Hrvatski košarkaški reprezentativac <strong>Krunoslav Simon</strong> je sa 24 koša i pet asistencija bio je jedan od najboljih igrača turskog <strong>Anadolu Efesa</strong> u gostujućoj pobjedi 105-77 nad ruskim Himkijem u dvoboju 10. kola Eurolige.</p><p>Simon je ostao pola koša do svog rekorda u euroligaškim utakmicama, a uz to je imao još i dva skoka te dvije ukradene lopte. Rekord od 25 poena postavio je u veljači 2019. godine protiv Gran Canarije, a tada je ujedno proglašen i MVP-jem kola. Lako bi moglo biti i ovaj put.</p><p>Uz hrvatskog reprezentativca najbolji u turskoj momčadi bili su Shane Larkin sa 20 koševa i sedam asistencija te Tibor Pleiss sa 18 poena. Strijelce Himkija predvodili su Jordan Mickey i Janis Timma sa po 13 poena, a nije bilo njihovog najboljeg igrača Alekseja Šveda.</p><p>Ovakve partije hrvatskog košarkaša nisu nikakva novost. Kruno u posljednje vrijeme igra fantastično, a nedavno je u turskoj ligi Fethiyeu ubacio nevjerojatna 42 poena. U turskom prvenstvu prosječno zabija 12.3 poena po utakmici, a u Euroligi je još bolji. Postiže 13.4 poena.</p><p>Ovim trijumfom Anadolu Efes se domogao šestog mjesta na ljestvici s učinkom 5-4 i priključio se skupini od pet momčadi od 4. do 8. mjesta koje imaju po pet pobjeda, a to su još Valencia (5-3), Olympiakos (5-3), Real Madrid (5-4) i Žalgiris (5-4).</p>