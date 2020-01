Neuništivi Roger spasio sedam meč-lopti: Nisam ovo zaslužio!

Veliki Roger još je jednom publiku u Melbourneu doveo do usijanja i - konačnog slavlja. Švicarac je u meču protiv Amerikanca Tennysa Sandgrena spasio čak sedam meč lopti u četvrtom setu pa ipak prošao u polufinale pobjedom 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10-8), 6-3 nakon tri i pol sata igre.

- Morate ponekad imati sreće. Nadao sam se da neće ići zabiti winner, nego držati loptu u igri, tko zna o čemu razmišlja? Bio sam nevjerojatno sretan. Kako se meč nastavio, počeo sam se osjećati bolje i pritisak je otišao. Nisam to zaslužio, ali stojim tu i naravno da sam jako sretan - rekao je Federer.

Sandgren u karijeri ima bolji postotak pobjeda protiv tenisača iz Top 20 (omjer 5-2) od Federera, a nijanse su ga dijelile od nove. Kod vodstva Sandgrena 5-4 u četvrtom setu Amerikanac je imao tri meč-lopte, u tie-breaku vodio je 6-3 i imao još tri vezane pa potom još jednu kod 7-6, no sve je to uspio prosuti.

Federer će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Novaka Đokovića i Miloša Raonića.

"I don't know if I've seen a bigger miracle on a tennis court"



Mats Wilander was shocked that @RogerFederer managed to complete an unbelievable comeback



