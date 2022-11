Neviđeno: HNS prijavio Brunu Marića disciplinskoj komisiji

Nakon utakmice Slaven Belupa i Hajduka najmanje se priča o četiri gola i onome što su pokazale obje momčadi. Buru u javnosti podignulo je suđenje Ante Čuline, ali i ispad huligana. Tijekom prvog poluvremena stolice i upaljači poletjeli su s gostujuće tribine i nažalost, odsjeli na glavi pomoćnog suca Ante Marića.

Utakmica je bila prekinuta na 20 minuta, bio je upitan nastavak susreta, ali unatoč pretrpljenom šoku i ozljedi glave, Marić je skupio hrabrost i odlučio suditi utakmicu do kraja. Prekid je na kraju kao naručen stigao domaćinima koji su uzeli bod (2-2).

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hajduk se ove sezone naplaćao kazni, a kako je recidivist, ovaj put ga očekuje možda i najteža zbog podivljalih pojedinaca. O svemu se nakon četiri dana oglasio i HNS. Hrvatski nogometni savez pokazao je dosljednost i da nema tolerancije prema nikome tko će se neprimjereno ponašati. Prijavljen je bio Nenad Črnko, Damir Mišković, pa je na taj popis stigao i Bruno Marić zbog izjava o treneru Hajduka Mislavu Karoglanu. On kao šef sudačke komisije može i treba komentirati rad sudaca, no komentiranje trenera nije njegov posao. I HNS ga je odmah prijavio, što je znak da se neće nikome tolerirati iščašeno ponašanje.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Hrvatski nogometni savez zahvaljuje sudačkoj ekipi predvođenoj glavnim sucem Antom Čulinom, a posebno pomoćnom sucu Anti Mariću, na iskazanoj hrabrosti da utakmicu uspješno privedu kraju, nakon što je pomoćnik Marić dva puta pogođen predmetima bačenima s gostujućeg dijela tribine na kojoj su bili smješten navijači HNK Hajduk. HNS oštro osuđuje takvo ponašanje jer smatramo neprihvatljivim da se bilo kakvo nezadovoljstvo iskazuje verbalnim, a posebno ne fizičkim nasiljem. Disciplinska tijela HNS-a donijet će odluku o ovom slučaju, a pozivamo i odgovarajuće institucije države da identificiraju te procesuiraju počinitelja ovog fizičkog napada s obzirom na to da postoje fotografije i videozapis tog incidenta.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nadalje, HNS još jednom poziva sudionike domaćeg nogometa da kroz svoje izjave poštuju druge aktere – suce, igrače, trenere, klubove, navijače, medije i Savez jer time poštuju djelatnost kojom se bave. Vjerujemo da svatko svoj posao radi najbolje što može, u interesu svoje struke i organizacije koju predstavlja. U tom kontekstu, HNS ne pozdravlja izjave trenera Hajduka i predsjednika Komisije nogometnih sudaca te je Savez prijavio Brunu Marića Disciplinskoj komisiji HNS-a. Savez je stava da odgovornost koju za svoje izjave imaju djelatnici i dužnosnici klubova vrijedi i za dužnosnike Saveza te da nije primjereno predsjedniku sudačke komisije komentirati teme koje izlaze izvan djelokruga sudaca, suđenja i rada Komisije nogometnih sudaca.

Što je rekao Mislav Karoglan?

- Mislim da se sudac izgubio, a da u jednom takvom tendencioznom suđenju, a ne tražim alibi za primljene golove, ovo malo podsjeća na Jugoslaviju u ono vrijeme, rekao je trener Hajduka Mislav Karoglan nakon što je njegova momčad vodila 2-0 protiv Slaven Belupa pa osvojila tek bod.

Što mu je odgovorio Bruno Marić?

- Gospodin Karoglan je '82. godište, on nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji. To samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje kao u bivšoj Jugoslaviji kad je taj isti sudac donio pogrešnu odluku u njegovu korist protiv Varaždina. To je licemjerstvo, huškanje, populističke izjave u kojima traži alibi za svoj neuspjeh. Ali neće mu to uspjeti, nisu ljudi ludi - rekao je Marić u emisiji MaxSporta braneći svoje kolege.

- Možda bi bilo bolje da je ostao uzeti koji savjet od Zekića nakon utakmice. Mi nismo suci kao u bivšoj Jugoslaviji. Kvalificirati nas na ovaj način mogu samo oni koji su neuspješni. Mogao se barem ispričati sucu za ono što se dogodilo. Ovi navijači, nisu svi takvi, ali oni teroriziraju cijeli hrvatski nogomet. Moj pomoćni sudac se boji izaći kupiti novine. Gle nesreće, još se preziva Marić.

