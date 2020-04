Neville: Sir Alex nije htio dati traku Ronaldu radi mira u ekipi

Bez obzira na silnu karizmu, važne golove, renome i sve ostalo Alex Ferguson nikad nije htio kapetansku vrpcu dati Cristianu Ronaldu. Razlog nikad nije otkrio, uvijek bi tvrdio da United ima svog kapetana. No, pravi razlog otkrio je Garry Neville, branič koji je bio kapetan od 2005. do 2011. godine.

- Jednostavno sam došao do trenutka kad sam mislio da bi kapetan trebao više doprinijeti momčadi. Nakon što sam i treću godinu zaredom bio kapetan, došao sam do Alexa Fergusona. Bilo je to na prijateljskoj utakmici uoči početka sezone, koja je trebala biti moja četvrta kao kapetana - počeo je Gary Neville.

Bila je to sezona u kojoj je Manchester bio pun zvijezda.

- Na pripremama sam došao do Fergusona i rekao mu: 'Šefe, neugodno mi je da sam kapetan pored Ronalda, Rooneya, Teveza, Giggsa, Scholesa, Carricka, Ferdinanda, Vidića, Evre, Van der Saara...To su sve vrhunski igrači s vrhunskim karakterom. Jednostavno nisam dostojan da budem kapetan takvoj momčadi, mislim da su svi 'level' iznad - rekao je Neville i nastavio.

- Ferguson me povukao sebi i rekao: 'Sine, zadržat ćeš tu jeb*** traku, jel' ti jasno? Ti i Giggs ćete se mijenjati. Ako je dam Ronaldu, Rooney će pobijesniti. Ako je dam Vidiću, Ferdinand neće biti sretan. Razumiješ?'

I tako je traka ostala kod Nevillea. Zbog mira u svlačionici Giggs i Neville mijenjali su se na mjestu kapetana. Kako je Neville pred kraj počeo sve rijeđe igrati, traku je nosio Giggs.

- Fergusonu je momčad bila na prvom mjestu. Bez obzira što je znao da ja smatram da nisam dostojan nositi traku, nije htio mijenjati kapetana da se netko drugi ne bi naljutio - kaže Neville.

Neville je bio kapetan u osvajanju dva Premiershipa, Liga kupa i naslova Lige prvaka 2008. godine protiv Chelseaja. Iako, u finalu u Moskvi Neville nije igrao i kapetansku vrpcu ponio je Rio Ferdinand. Kada se Neville 2011. umirovio, kapetansku vrpcu ponio je Nemanja Vidić jer Ronalda više nije bilo u momčadi. Wayne Rooney postao je kapetan tek 2014., kad je Ferguson napustio klub, a umjesto njega stigao David Moyes.

Ronaldu je u Real Madridu kapetan bio Sergio Ramos, a u Juventusu Giorgio Chiellini, dvije legende kluba. Peterostruki osvajač "Ballon d'Or" kapetan je Portugala.