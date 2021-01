Znali ste u koju će stranu pucati Petković?

- Ne otkrivam tajne - smije se Ivan Nevistić.

On je bio jedan od junaka Rijekine pobjede 2-0 nad Dinamom. A kako kaže i trener Rožman: Ne možeš u Maksimiru pobijediti ako nemaš dobrog, raspoloženog golmana.

- Naravno da proučavam i odlike velikih golmana i navike protivničkih strijelaca. Obranio sam, pobijedili smo. To je jedino važno.

Koliko vas u momčadi (ili vas osobno) smeta priča o Rijeci kao mogućem prvaku?

- Mi to niti potenciramo, niti s bilo kakvom pričom na tu temu idemo van. Može biti takvih teorija sa strane i jasno nam je da, posebno nakon trijumfa u Maksimiru, u takvim predviđanjima ima logike, da i neutralni navijači to vide. Pa i mi između sebe vidimo da igramo dobro, da smo puno toga dobili igranjem u Europi, na terenu dokazujemo kako možemo i s Dinamom i s Osijekom i Hajdukom. Ali puno je još do kraja. Niti nas itko u klubu, niti mi sami sebe opterećujemo bespotrebnim imperativima. Puno se treba poklopiti da se na kraju uzme bilo koji trofej. Nije nama teret uopće da se o tome priča, ali idemo korak po korak.

Kad je Pandur otišao u Italiju, a vama isticala posudba u Varaždinu pisalo se o interesu njemačkih klubova. Koliko su ti kontakti bili ozbiljni?

- Ja sigurno ni sa kim nisam kontaktirao. Čitao sam sam o tome, ali svaki kontakt ide preko agencije koja me zastupa, ja se s tim ne želim opterećivati nego prepuštam agenciji.

A priče o ozbiljnoj kombinaciji 'Kad Livaković ode iz Dinama, Nevistić ide u Dinamo 3-4 milijuna eura'?

- Ni najmanje me ne zanimaju bilo kakve teorije pa makar svi mediji brujali o tome. Ono na što ja mislim jest kako na sljedećoj utakmici biti još bolji, skinuti što više udaraca, presjeći što više centaršuteva, zadržati mrežu netaknutom. Da i samo dio koncentracije trošim na razmišljanje o budućnosti sigurno ne bih branio dobro. Bit će što će biti, a mene ne zanimaju sanjarenje nego izvedba od treninga do treninga i od utakmice do utakmice.

Pričuva ste Šemperu i Kotarskom u mladoj reprezentaciji. Obranama čak ističete kandidaturu i za A reprezentaciju...

- Sve to je van mog utjecaja. Ne mogu ja niti u mladu, niti u A reprezentaciju pozvati ni sebe, niti bilo koga drugoga. A sigurno se neće gurati preko novina i portala. Radim ono što je jedino moguće: na svakoj utakmici biti još bolji nego na prethodnoj. A izbornik ili izbornici onda odlučuju. To je cijela 'mudrost', bez ikakvih dodatnih razmišljanja na tu temu.

Gdje se vidite za npr. pet godina? Koja liga, koji klub...?

- Opet vi o budućnosti - smije se Ivan.

- Nemam preferencije niti želim misliti toliko unaprijed. Ključ je izvedba na treningu danas, pa sutra, pa preksutra, pa u subotu na utakmici. To će onda, daj Bože zdravlja, donijeti što će donijeti. I u smislu zarade, i u smislu nekog budućeg kluba u nekoj bogatijoj ligi.

Uzori?

- Nemam jednog kojeg bih posebno istaknuo. Pratim sve. Radio sam to posebno kao klinac, a radim i danas. Gledam treninge i obrane svjetskih klasa na YouTubeu, analiziram, učim, uzmem ono što mislim da mi može pomoći. Ali baš nekog konkretnog uzora, jednog ili dvojicu imenom i prezimenom nemam.

Suigrači Prskalo i Nwolokor?

- Prijatelji i kolege. Svi vrhunski radimo s trenerom golmana Gojkom Mrčelom. Sjajni su ljudi i potpora smo si. Jer jedino je važno da je gol Rijeke dobro čuvan, sve drugo su samo manje bitne nijanse.

Paralela Rijeke - Varaždin?

- A velike su tu razlike. Dosta velike. Rijeka se stalno bori za vrh, osvaja trofeje. Svaka tekma za cilj ima pobjedu. Golman ima manje posla, ali te dvije protivničke šanse po utakmici moraš skinuti. Varaždin je borba za opstanak, stalno puno posla za golmana, stalno si vruć i zagrijan. A pravi golman mora znati i jedno i drugo. Ono što je klubovima zajedničko jest da su obje sredine zdrave i fantastične za mlade igrače, a oba grada su sjajna za život.

Klupski moto je 'Zajedno smo Rijeka'. Tako i igrate, kao jedno. Tko je najčešće diže atmosferu u momčadi?

- Ima ih dosta. Lončar dosta prednjači, Menalo je uvijek spreman za zaje...ciju. Mlada smo momčad, većina nas smo ista generacija, mladi ljudi puni energije. Rijekina svlačionica je baš jako živa, a atmosfera odlična. Uvijek netko ima dobru priču za smijeh i guštanje. Vidi se to svaki dan. Mi igrači Rijeke smo ljudi koji uživaju doći na posao.

Slobodno vrijeme?

- Živim sam, a živimo doba lockdowna. Osim treninga i utakmica život mi je odmor, čitanje knjiga i gledanje serija. Druženja su rijetka, a izlasci nemogući tako da... U slobodno vrijeme, ako ne gledam nešto o vratarskim treninzima ili poteze vratara onda čitam ili gledam TV.

Imate li neki poseban ritual prije utakmice?

- Nemam. Nisam takav tip.