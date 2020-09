Skandal na Roland Garrosu: Snimka pokazala da je osvojila set, a sudac: 'Ja mislim da nisi'

<p>Roland Garros konačno je dobio pomični krov na središnjem terenu Philippe Chatrier, osam je terena dobilo i reflektore, ali <strong>Kristini Mladenović</strong> najviše bi značilo da je u Parizu uveden - VAR!</p><p>Nevjerojatna se situacija zbila u njenom meču protiv <strong>Laure Siegemund</strong> u kojemu je Francuskinja doživjela još jedan poraz za rubriku vjerovali ili ne kakav joj se nedavno dogodio na US Openu kada joj protiv Gračeve nije bilo dosta 6-1, 5-1. Danas je vodila 5-1 u prvom setu i izborila prvu od ukupno sedam set-lopti. Tada je Siegemund jednu kratku lopticu vratila nakon dvostrukog odskoka. Što sudac nije vidio i dosudio joj je poen. Epilog? Mladenović je propustila sljedećih šest set-lopti, izgubila šest gemova u nizu, na koncu i meč 5-7, 3-6.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/Tennis/status/1310927614392045570" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</i></p><p>Mladenović je, naravno, vidjela da je loptica njenoj protivnici pala dvaput, bez dvojbe je i Siegemund znala, jer tenisači to odmah osjete, ali nije htjela priznati. Uvjeravanja sucu nisu pomogla, ali možda ovaj primjer hoće upravo za VAR u tenisu.</p><p>- Bilo bi sjajno da u tenisu imamo VAR kao u nogometu. Šteta bi bilo zamijeniti čovjeka kamerom, ali pogriješiti je ljudski iako ne znam kako to sudac nije vidio. Nažalost, ona nastavlja Roland Garros, a ja ispadam - pomirila se Mladenović nakon meča.</p><p>- Laura bi bila bi najbolja i najpravednija igračica na turniru da je priznala. Nažalost, nije. Nisam očekivala da će to učiniti, ali da jest, imala bi sve moje poštovanje i bila bi super-fer igračica. Ona nije ta koja je odgovorna. Mislim da je sudac onaj koji bi se trebao usredotočiti na taj poziv. Set je bio moj. Moja nesreća je bila jedino to što sudac nije radio svoj posao.</p><p> </p>