Hrvatski sudac Fran Jović i njegovi pomoćnici Hrvoje Radić i Luka Pušić sudili su susret posljednjeg kola grupne faze Konferencijske lige između Basela i Karabaha (3-0), no nisu se baš proslavili.

Basel je slavio uvjerljivo te s prvog mjesta otišao u osminu finala Konferencijske lige, no pitanje je što bi bilo da su hrvatski suci priznali gol azerbajdžanskoj momčadi već u prvoj minuti.

Tek što je lopta krenula s centra, gosti su odmah jurnuli u napad. Nakon jednog odbijanca, lopta je došla do Abedallaha Zoubire koji je pucao po golu. Lopta je prešla gol-liniju, štoviše, bila je jedno metar u golu, no stoper švicarske momčadi je izbio loptu kako bi spasio što se spasiti da.

Igrači Karabaha počeli su slaviti gol, bili su uvjereni da je lopta prešla liniju, no na njihov šok, Fran Jović nije pokazao na centar. Prosvjedovali su gosti, ali uzalud. Nije reagirao Jović, a niti njegov pomoćnik. Naravno, pogreške se događaju, ali ovakve...

- Oj, oj, oj, oj, oj, oj - derao se u mikrofon komentator koji je bio u šoku.

Situaciju pogledajte OVDJE

Jović je jedan od najboljih hrvatskih sudaca, već duže vrijeme sudi u europskim natjecanjima i utakmicama reprezentacija, no bila je to velika pogreška. Obzirom na to i važnost utakmice, pitanje je hoće li Uefa blagonaklono gledati na ovo.

Osokoljen tim poklonom, Basel je u konačnici s dva gola Arthura i jednim Kasamija razbio Azerbajdžance s 3-0 te tako u izravnom obračunu uzeo prvo mjesto te plasman u osminu finala. Osim toga, osigurali su i veću lovu.