Nevjerojatna glupost Norvežane koštala prolaska u polufinale: Španjolci u ludnici prošli dalje!

Kada je bilo jasno da će se Španjolska i Norveška boriti za polufinale Svjetskog prvenstva, znali smo da nas čeka rukometni spektakl. No, da ćemo vidjeti jednu od najluđih završnica i drametinu nad dramama... Gol za izjednačenje u posljednjoj sekundi, 80 minuta igre, dva produžetka, drama i neizvjesnost do posljednje sekunde. Teško išta više možete poželjeti na jednoj utakmici, najluđoj na ovome prvenstvu, bez ikakve dvojbe.

Španjolska je u nevjerojatnoj utakmici, nakon 80 minuta igre, izbacila Norvešku (35-34) iz četvrtfinala i izborila polufinalni dvoboj protiv Danske. Barthold i Bjornsen zabili su po osam za Norvešku, a s istim brojem golova je Furiju predvodio Alex Dušebajev. Norvežani su imali pobjedu u rukama krajem regularnog dijela, no sami sebi su pucali u nogu i ostali bez svega.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Teško je opisati što se sve događalo u zadnjoj minuti utakmice. Prvo su Norvežani imali igrača više, vodstvo od jedan razlike (25-24) i napad za plus dva. Perez de Vargas obranio je pokušaj Sagosenu. Španjolci su išli na sve ili ništa, bez golmana su pokušali doći do izjednačujućeg gola. Prijetio im je pasiv, Alex Dušebajev probio je desnu stranu, ušao u prostor i pucao, ali Bergerud je to skinuo. Norvežani su slavili na klupi, Španjolci se hvatali za glavu. Bili su svjesni da ih samo čudo može odvesti dalje.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Svega dvadesetak sekundi ostalo je do kraja utakmice. Norvežani su se mirno dodavali, suci su im podignuli ruku za pasivni napad, a umjesto da krenu na gol, Barthold je vraćao loptu nazad i suci su im oduzeli loptu nekoliko sekundi prije kraja. Španjolci su odmah bacili loptu naprijed, a tamo se ukazao Daniel Dušebajev koji je doslovno uz zvuk sirene zabio za produžetke i dramu nad dramama! Njegovi suigrači, koji su sekundu prije pokisli, slavili su kao su osvojili prvenstvo, a Norvežani nisu mogli shvatiti što im se upravo dogodilo. Imali su baš sve u svojim rukama, no uništili su sami sebe s nevjerojatnom glupošću koja se ne viđa ni u niželigaškom rukometu. I kako to inače bude, sve im se obilo o glavu.

Video pogledajte OVDJE

U produžecima je uslijedila nova drama. Ovaj put su se Norvežani spasili poraza. Španjolska je imala 29-28 i napad u posljednjoj minuti prvog produžetka. Norvežani su se obranili pa potom preko Bjornsena zabili za izjednačenje deset sekundi prije kraja i izborili novi produžetak!

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

U posljednjem produžetku, kao i uostalom tijekom cijele utakmice, igralo se gol na gol. Ostalo je 40 sekundi do kraja, Furiji je prijetio pasivni napad pri rezultatu 34-34, a onda se dignuo Daniel Dušebajev i pogodio za vodstvo Španjolske! Norvežani su imali napad za izjednačenje i sedmerce, no Perez de Vargas skinuo je šut Bjornsenu za prolazak Španjolaca u polufinale.

