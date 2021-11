Novak Đoković je po sedmi put u karijeri izborio finale turnira Masters 1000 serije u Parizu pobijedivši u polufinalu najboljeg poljskog tenisača Huberta Hurkacza s 3-6, 6-0, 7-6 (5), čime je najbolji tenisač svijeta po rekordni, sedmi put osigurao i završni 'broj 1' na kraju godine.

Poljak se odlično borio, u trećem setu nadoknadio 'break' zaostatka (1-4) i spasio meč-loptu u desetom gemu, ali u 'tie-breaku' nije uspio zadržati prednost 'mini-breaka' (3-2). Na drugu meč-loptu Hurkacz je za nekoliko centimetara promašio volej, čime je Đoković stigao do nedjeljnog finala u kojem će tražiti put prema svom šestom trijumfu Bercyju.

Suparnik će mu biti bolji iz drugog polufinala u kojem će igrati drugi i četvrti nositelj, Rus Danil Medvjedev i Nijemac Alexander Zverev.

Rus je do polufinalne pobjede Đokovića još imao matematičke izglede za uspon do 'broja 1' na kraju godine, ali će se pobjednik US Opena morati zadovoljiti drugim mjestom.

Uspije li Đoković po šesti put osvojiti turnir u Parizu, postat će i rekorder po broju osvojenih Mastersa s 37, jednim više od Rafaela Nadala s kojim sada dijeli rekord.