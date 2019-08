Nevjerojatni uspjeh jednorukog Newella: Ima borbu u Bellatoru

Cijenim sve što je Bellator napravio za mene, ali sigurno se neću držati kao 'oh, potpisao sam za Bellator' doći u kavez i dati da me prebiju, to nije prihvatljivo, rekao je jednoruki borac Nick Newell (33) nakon što je potpisao ugovor s drugom najjačom organizacijom slobodne borbe.

Čudesna snaga volje, samo tako bi se mogao opisati životni put borca Newella, rođenog u američkom Milfordu u Connecticutu. Naime, 'Notorious' Newell rodio se bez lijeve ruke. Uz taj je 'hendikep' odrastao, ali to ga nije spriječilo da se priključi srednjoškolskom hrvačkom timu.

Foto: Instagram

Kečeri ga približili slobodnoj borbi

- Kad sam došao na prvi trening, osjećao sam se grozno, nemoćno. Želio sam istoga trenutka odustati, ali majka mi to nije dopustila. I, umjesto da odustanem, počeo sam žestoko trenirati - govori Newell.

Inspiracija mu je bio bivši bacač New York Yankeesa Jim Abbot koji je rođen bez desne ruke. Nakon što je briljirao i skupio preko 300 hrvačkih pobjeda u srednjoj školi, krenuo je na koledž. Tamo je bio cimer sa današnjom zvijezdom kečerske organizacije WWE, Curtom Hawkinsom. U domu su zajedno gledali kečere, ali ubrzo su se prebacili na 'Ultimate Fightera'.

Foto: Instagram

- Curt i ja voljeli smo pogledati slobodnu borbu, ali on nije bio 'zagriženi fan'. Mislim, razumio je sve, ali nije bio 'u tome'. No, pomogao mi je ući u taj svijet. Gledali smo 'Monday Night Raw' svaki tjedan, a samo jednom me pitao hoćemo li gledati neki novi show 'Ultimate Fighter'. Bio sam kao 'ma što je to?' Gledao sam te borbe prije, a nakon tog showa pomislio sam: Ok, ovo je cool, moram se početi baviti time - objasnio je Newell.

I tako je počeo njegov put prema Bellatoru. U početcima je imao velikih problema...

- U početku je bilo jako teško, ne zato što nisam mogao pobijediti, nego zato što se mnogi nisu željeli boriti protiv mene. Smatrali su da je to 'lose-lose' situacija, da bi porazom izgubili puno, a pobjedu u takvome meču svi bi smatrali najnormalnijom - objasnio je novi borac Bellatora.

Foto: Instagram

U profesionalnu karijeru krenuo s 12-0

Ali, uspio je. U amaterskoj karijeri imao je skor od pet pobjeda i jednog poraza te ga je 2011. potpisao za Xtreme Fighting Championship. A tek je onda krenula prava 'rapsodija'. U profesionalnoj karijeri krenuo je s nevjerojatnih 12-0. A na putu prema 13. pobjedi zaustavio ga je Justin Gaethje, današnja zvijezda UFC-a.

Pobijedio je još dva puta, a nakon pobjede protiv Toma Marcelina najavio je mirovinu 2015. godine. No, tri je godine kasnije Opet ušao u ring protiv Sonnyja Luquea i slavio. Tada je 'zapeo za oko' predsjedniku UFC-a Dani Whiteu koji mu je dao priliku na Contender Seriesu protiv Alexa Munoza, ali taj je borac ipak bio prejak za Newella. Izgubio je odlukom sudaca, ali nastavio se boriti.

U svojoj je posljednjoj borbi krajem svibnja pobijedio Castilla gušenjem. Možda zvuči pomalo nevjerojatno, ali jednoruki je borac u karijeri deset puta slavio predajom protivnika nakon zahvata. Bila je to pobjeda koja mu je omogućila najveću borbu u karijeri. Nije uspio doći do UFC-a, ali potpisao je ugovor na jednu borbu s Bellatorom. I ta će borba biti u njegovom rodnom kraju.

Debi u Bellatoru pred domaćom publikom

- To je sve što svaki borac želi. Želiš se boriti na 'najvećim pozornicama', ali i u svojem rodnom gradu. Oduvijek sam se trudio biti dobar prema ljudima koji su me podržavali, a sad se nekako zatvara taj krug jer ću nastupiti u rodnom Connecticutu. To mi je nagrada jer ne možete samo sjediti i očekivati da će vam svijet sve samo dati, neki put to ne ide tako - rekao je jednoruki borac i dodao:

- Neki put ste rođeni s jednom rukom ili vam obitelj nema dovoljno novaca ili pak morate raditi nekoliko poslova da si možete priuštiti željenu stvar ili školovanje. To nije uvijek fer, ali ljudi kroz to moraju proći, postaviti svoje ciljeve i raditi da ih postignu.. Možete raditi sve što želite na ovome svijetu - objasnio je jednoruki borac.

I svima je pokazao kako je sve moguće. Nick Newell (33) borit će se protiv Coreya Browninga (33) 24. kolovoza na Bellatoru 225.