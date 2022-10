Nevjerojatno: Hrvatu tjedan dana uoči borbe otkazali meč za pojas! 'Odgađate neodgodivo'

Tjedan nas je dana dijelilo do spektakla, velike prilike kakvu je borac i čovjek poput Ivana Erslana (30, 12-1-1) i više nego zaslužio. Ali kako to iz nekog razloga ide, neće se dogoditi. Sve je to objavio sam Ivan na društvenim mrežama te se njegov meč protiv prvaka poluteške kategorije Ibragima Čužigajeva (31, 16-5) neće održati.

Podsjetimo, sličnu je situaciju Ivan prolazio kad se trebao boriti protiv Hasana Mezhieva (30, 12-0) da bi mu na kraju otkazali i meč protiv Caija Bittencourta (31, 14-7) na dan borbe. Baš nitko nije htio prihvatiti borbu. Ali ovo je ipak bio meč za pojas, meč za koji se Ivan mukotrpno spremao nekoliko mjeseci te otišao put Floride gdje se spremao u glavnoj dvorani American Top Teama. O svemu se borac obratio putem društvenih mreža.

– Na moje veliko razočaranje, borba za pojas 14. listopada je otkazana i neće se dogoditi. Puno je tu meni nejasnih stvari i neobjašnjivih za tako veliku organizaciju kao što je KSW. Ibragim nije uspio doći u Poljsku zbog sankcija vezanih za Rusiju, a uz sve napore organizacije, zamjenu nisu pronašli. Borba je ponuđena svim rangiranim borcima KSW-a i nitko nije prihvatio. Puno odricanja, truda, krvi i znoja je uloženo u ovaj kamp, više nego u ijedan dosad. Bio sam spreman psihički i fizički postati prvak KSW-a. Bog ima druge planove i tko sam ja da se miješam. Vidimo se uskoro. Odgađate neodgodivo! – napisao je Ivan.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trebala je to biti glavna borba KSW 75 priredbe, koja će se održati u petak, 14. listopada. A s obzirom na stanje s Rusijom, pitanje je hoće li se na kraju Čužigajevu, koji nastupa pod turskom zastavom, oduzeti pojas. A Ivan će zasigurno biti jedan od boraca u meču za titulu.

