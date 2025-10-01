Obavijesti

Newcastle demolirao Belgijce, Karabah do druge pobjede u LP

Piše HINA,
Newcastle je na premijeri u Ligi prvaka poražen na domaćem terenu od Barcelone 1-2, ali je taj poraz vrlo brzo nadoknadio te je u Bruxellesu svladao belgijskog prvaka Union St. Gilloise s uvjerljivih 4-0

U drugom kolu Lige prvaka nogometaši Newcastlea su u gostima pobijedili Union St. Gilloise 4-0 i time došli do premijernog slavlja, dok je Karabah pobijedio Kopenhagen 2-0 za savršeni učinak nakon 180 minuta.

Newcastle je na premijeri u Ligi prvaka poražen na domaćem terenu od Barcelone 1-2, ali je taj poraz vrlo brzo nadoknadio te je u Bruxellesu svladao belgijskog prvaka Union St. Gilloise s uvjerljivih 4-0.

Od početka je Newcastle dominirao te je već u 17. minuti naplatio bolju igru. Strijelac je za 1-0 bio Woltemade, ovoljetno pojačanje premierligaša. Ravnopravno i vrlo otvoreno se potom igralo sve do kraja, no Newcastle je za razliku od svog suparnika koristio svoje šanse. Točnije, uslijedila su dva gostujuća pogotka s bijele točke, a miran i precizan je u oba slučaja bio Gordon koji je u 43. i 64. minuti povećao na 3-0.

Premda je belgijski sastav u ovih 90 minuta zaslužio puno više  od uvjerljivog poraza na kraju je primio još jedan pogodak. Barnes je u 80. minuti postavio konačnih 4-0.

Qarabag je u prvom kolu priredio veliko iznenađenje pobjedom u Lisabonu protiv Benfice 3-2, a azerbajdžanski prvak je slavio i u drugom nastupu. Pred svojim navijačima je pobijedio FC Kopenhagen s 2-0.

Prvi pogodak je postignut u 28. minuti, a goste je načeo Zoubir. Domaćin je bio bolji u prvom poluvremenu, dok su Danci u nastavku napadali i tražili barem bod, ali su konačni slom doživjeli u završnici. Addai je u 83. minuti bio strijelac za 2-0.

Gostujuću mrežu je čuvao hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski, a Qarabag je sa šest bodova trenutačno u vrhu ljestvice Lige prvaka, u društvu Bayerna, Real Madrida i Intera.

