Hrvatski viceprvaci, našički rukometni klub NEXE trenutačno se nalazi na odmoru, prije priprema za sljedeću sezonu, koja počinje početkom kolovoza. Do tad su igrači, kako nam kaže predsjednik kluba Josip Ergović, na zasluženom odmoru.

- Jedna teška i specifična sezona je iza nas. Došlo je do odgoda utakmica pa i cijelog prvenstva, tako da ćemo ove godine malo kasnije krenuti s pripremama. Bilo je tu i dosta ozljeda, no sve u svemu jako smo zadovoljni sa sezonom. U SEHA ligi došli smo do četvrtfinala, a posebno smo ponosni na plasman u europsku EHF ligu - govori nam predsjednik našičkog prvoligaša, koji je nedavno po peti put osvojio priznanje Športske zajednice Osječko-baranjske županije za najbolji sportski kolektiv na području županije.

Sljedeću sezonu RK NEXE dočekat će u izmijenjenom sastavu. Iako još uvijek nisu otkrivena imena rukometaša koji će uskoro zaigrati u prepoznatljivim zelenim dresovima, uz srpskog reprezentativca Predraga Vejina (28), bivšeg igrača Wisle Pocka, drugo pojačanje ekipi je slovenski napadač iz Ormoža, Miha Kavčič (23).

- Imamo velike planove i visoke ambicije na kojima kvalitetno radimo. Naravno, treba naglasiti kako klub ne čine samo igrači, već i svi ostali zaposlenici, sponzori, navijači te lokalna zajednica. Svi dijelimo timski duh koji nas tjera da zajedno budemo bolji i jači. Predanost, transparentnost, entuzijazam i spremnost za učenje iz vlastitih pogrešaka su imperativi na kojima gradimo naš klub te ga želimo etablirati kao moderan kolektiv koji je konkurentan na nacionalnoj, ali i europskoj razinic - priča Ergović te otkriva kakvi su planovi za nadolazeću sezonu:

- Želimo doprijeti do mlađe populacije, stoga nam je jedan od ključnih planova ulaganje u razvoj NEXE akademije. Nastojimo rad s mladima dići na višu stručnu razinu, proširiti se iz Našica kroz partnerstvo s nekim drugim rukometnim klubovima u Slavoniji. Smatramo kako djeci treba približiti vrijednost sporta, a s obzirom na potencijale hrvatskog rukometa, uz kvalitetan plan, to je i više nego moguće. Ono što nas i naše navijače posebno veseli je izgradnja suvremene Arene NEXE za 4000 gledatelja - nastavlja prvi čovjek RK NEXE-a, koji je ujedno i jedan od najvećih privatnih investitora u sport.

- Cilj nam je postati jaki rukometni regionalni centar za cijelu Slavoniju u kojoj imamo puno kapaciteta. Imamo dobru strategiju, želimo unaprijediti sustav, a ljubav i entuzijazam prema rukometu nas tjera da to ostvarimo - zaključuje.