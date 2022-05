Nexe produljio ugovor Tamšeu kao nagradu za uspješnu sezonu

Nakon povijesnog uspjeha RK Nexe i plasmana u Final Four Europa lige i puta u Lisabon, Našičani su odlučili produljiti ugovor sa slovenskim internacionalcem Brankom Tamšeom.

Ovaj potez nagrada je za uspješnu sezonu, ali već se ranije vidjelo da su uprava Našičana i Tamše dobro „kliknuli“ te da je Slovenac u svim križaljkama i ambicioznim planovima Nexea.

Tamše je trofejni trener koji je na klupi Našičana naslijedio Hrvoja Horvata nakon što je preuzeo hrvatsku reprezentativnu vrstu, a iako relativno mlad, u karijeri je iskustvo stjecao u Gorenju koje je pod njegovim vodstvom osvojilo tri naslova prvaka Slovenije. Pet godina vodio je RK Celje Pivovarna Laško te je uspio osvojiti 14 od 15 mogućih trofeja. Tijekom 2019. godine vodio je PPD Zagreb s kojim je osvojio hrvatski rukometni kup i prvenstvo te je ujedno i posljednji trener koji je sa PPD Zagreb prošao u skupinu Lige prvaka. Jedno vrijeme imao je angažman i u Kataru, a u Našice dolazi početkom prošle godine i od tada uspješno vodi prvu momčad.

- Hvala predsjedniku Josipu Ergoviću i upravi što su mi ukazali povjerenje i produljili ugovor pred ove velike izazove koji nas čekaju u Portugalu gdje ćemo se susresti s velikim europskim momčadima. To je još jedan pokazatelj kako je Nexe velik klub i koliko ozbiljno pristupaju svemu. Čvrsto vjerujem u našički rukometni projekt koji je ozbiljan, sustavan i dugoročan i jako mi je drago što sam njegov dio, a eto, sada je sigurno da ću to i ostati još barem neko vrijeme. I ja i igrači dat ćemo sve od sebe i na ovom Final Fouru i kasnije. Svi navijači i rukometni entuzijasti u Našicama to zaslužuju. Ovo je jedna lijepa sportska priča na zdravim nogama i to treba cijeniti. Uživat ćemo u rukometu kao i do sada i predano raditi. Sljedeće sezone obećavam ponavljanje ovakvog europskog uspjeha, a u hrvatskom prvenstvu i kupu još bolji rezultat nego u aktualnoj sezoni - poručio je Branko Tamše, trener RK Nexe.

Aktualan ugovor Branka Tamšea s RK Nexe traje do završetka iduće sezone 2022./2023. Novi ugovor produžen je godinu dana prije njegova isteka na još dvije godine, do završetka sezone 2024/2025.

