Baš kao svaki popularni nogometaš, Neymar (29) ima flotu automobila. Njegove garaže krase Ferrari, Aston Martin, Audi, Lamborghini. Može birati koji god automobil želi, ali kada mu se ne da probijati kroz prometnu gužvu, ima Brazilac i rješenje za to. Helikopter od 12 milijuna eura.

Nogometaš PSG-a pojavio se u trening kampu brazilske reprezentacije u stilu predsjednika države. Dok su mediji znatiželjno promatrali i pokušali odgonetnuti tko se to nalazi unutar zatamnjenog stakla skupe letjelice, mnogi su očekivali da će od tamo izaći neko političko lice, no bio je to samo Neymar koji je došao na trening. Bilo je brže helikopterom.

Kupio ga je prije nekoliko godina za 12 milijuna eura, a mogao ih je bez problema priuštiti još nekoliko jer godišnje samo od plaće u PSG-u zaradi 40 milijuna eura, a gdje je ostali prihod... Mercedesov Eurocopter EC130B4 kupio je prije nekoliko godina za 12 milijuna eura, a kako bi svima dao do znanja čiji je, dao je na njega ugravirati inicijale NJR. Stilizirali su je po njegovom ukusu, a Brazilac ga koristi kada se nalazi u svojoj domovini. Svjedoci kažu da zna skoknuti s njim i do trgovine kada mu se ne da pješke.

Nije jedini koji ima svoju letjelicu. Doduše, kada njegovu eskadrilu uspoređujemo s Cristianom Ronaldom i Leom Messijem, onda je sitna ribica u odnosu na njih. Portugalska zvijezda posjeduje avion vrijedan 20 milijuna eura, a Messi je otišao korak dalje pa kupio avion koji ima kuhinju, dnevni boravak, sobe. Da se on i njegova obitelj osjećaju kao kod kuće. Platio ga je 26 milijuna dolara.

Inače, Neymar i njegov Brazil već su odavno osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo u Katar, a noćas su dodatno pojačali učinak. U 13. kolu južnoameričkih kvalifikacija pobijedili su Kolumbiju 1-0 golom Paquete. Na asistenciju upravo Neymara.