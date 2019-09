Neymar nije kriv za silovanje, djevojka je optužena za iznudu

Odlučili smo zatvoriti slučaj jer nije bilo dovoljno dokaza o spomenutom silovanju, objavila je brazilska policija zaključak o 'slučaju Neymar-Trinidade'. Ili su barem svi mislili da je zaključak, ali policija je utvrdila kako će optužiti brazilsku starletu za pokušaj iznude novca od brazilskog nogometaša.

Tako se sve 'okrenulo' u samo jednom danu i to nabolje za brazilskog nogometaša. Prema zadnjim objavama brazilska starleta sad bi se trebala naći na optuženičkoj klupi jer su vjerojatno pronađeni dokazi kako su ona i njezin bivši partner Estivens Alves na taj način pokušali iznuditi novac igrača PSG-a.

Foto: NACHO DOCE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Nakon razmatranja materijala kriminalističkog istraživanja, vlast se odlučila i za podizanje optužnice protiv N. za klevetu i iznudu - objavili su u brazilskoj policiji.

Optužbe za silovanje

Podsjetimo, brazilski portal UOL objavio je dokument sa svjedočenjem anonimne djevojke koja tvrdi da ju je nogometaš silovao.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema njenim tvrdnjama, incident se dogodio 15. svibnja ove godine u Parizu. Neymar je djevojku upoznao preko Instagrama. Nakon razgovora nogometaš PSG-a dogovorio je preko prijatelja nadimka Gallo da će joj platiti kartu za let iz Brazila i smještaj da dođe u Francusku i upozna ga.

- Zbog iznude pritisnut sam izložiti svoj život i svoju obitelj. Jako sam uzrujan, ali odsad ću iznijeti i govoriti o svemu što mi se dogodilo s tom djevojkom - poručio je potreseni brazilski nogometaš Neymar (27) na Instagramu.

Navodno je spomenutog 15. svibnja odsjela u hotelu Sofitel Paris Arc Du Triomphe, gdje je oko 20 sati Neymar došao - pijan.

Objavio njene intimne fotografije

- Da, bila je to intimna stvar, ali moram se otvoriti da bih dokazao da se ništa neobično nije dogodilo. Dogodio se odnos između muškarca i žene unutar četiri zida, kao i sa svakim parom. Ni sljedeći dan ništa se nije promijenilo. Nastavili smo razmjenjivati poruke. Tražila me i suvenir za svoje dijete.

- Kada sam ga pitala je li ponio zaštitu, rekao mi je da nije. Zato sam mu rekla da se ništa neće dogoditi, ali on nije slušao, okrenuo se i nastavio s činom. Rekla sam: 'Stani, stani, ne! Stani'. Ali on nije puno govorio, samo je nastavio. Samo želim pravdu. Pod traumama sam. Želim da plati za ono što je napravio. Bio je agresivan - rekla je Najila.

Naravno, Neymarova strana objavljeni video interpretira potpuno drugačije. Na snimci se vidi kako par, dok u pozadini svira hit 'Every breath you take' najprije prijateljski razgovara, a onda se situacija zahuktala. Najprije su se posvađali, a onda je uslijedio fizički sukob.

The girl that accused Neymar of raping her is a psychopath pic.twitter.com/wdwN1Ov3L6 — mx (@LeooMessi10i) 6. lipnja 2019.

Najila je ošamarila Neymara, a on je vikao da ga ne udara i pokušavao ju je odgurnuti nogama. Letjeli su i predmeti, a Najila je urlala na brazilsku zvijezdu i vikala: 'Udarit ću te. Znaš zašto? Jučer si me udario i ostavio ovdje samu'. Kraj scene je izrezan.

Transkript razgovora Neymara i Najile Trindade

PRVI DAN

Najila: Idem spavati, ok? Ne dolaziš, igraš se sa mnom, ostavio si me ovdje da čekam. Mogao si reći da nećeš doći.

Neymar: Tu sam za 15 minuta. Dolazim. Oblačio sam se hahaha

Najila: Pa nije baš da ideš na vjenčanje

Neymar: Hahahaha hvala Bogu, ne

Najila: Mobitel mi je prazan, ne znam gdje mi je punjač. Čekam te u sobi 203.

DRUGI DAN - nakon objave videa u kojem se vidi da su se posvađali

Neymar: Unatoč tome što si mi napravila, želim ti dobro. Javi se ako bilo što trebaš.

Najila: Samo želim ići kući. To je sve.

Neymar: Ok

Najila: Poslala fotografiju na kojoj se vide modrice na stražnjici

Neymar: 😞🤷‍♂ (tužni emotikon i emotikon koji širi ruke)

Najila: Morala sam zbog toga nositi najlonke. Sjećaš se što se dogodilo jučer?

Neymar: Naravno.

Najila: Možeš me blokirati. Nestat ću. Prekinut ću ovo s*anje. Ne mogu čak ni objasniti.

Neymar: Opusti se, samo nastavi dalje i sve će biti dobro

Najila: Ako mi sutra možeš srediti let, molim te javi mi.

Neymar: U redu, hoću.

Najila: Dečko s kojim sam se našla danas nije onaj isti od jučer. To je Neymar u kojeg sam se zaljubila.

Neymar: Ne poznaješ me dobro. Normalan sam.

Najila: Svi smo.

Neymar: Jučer se sve dogodilo brzo, nismo imali vremena razgovarati. Danas možemo pričati.

Najila: Da, može biti. Bila sam uzbuđena što ću te upoznati... Jučer je sve bilo prebrzo... A onda sam jutros vidjela ove modrice. Jedva da smo išta pričali prošlu noć. Bio si uznemiren... danas si puno mirniji. Jučer sam ja bila mirna, a sada sam nervozna... kao da nismo bili na istom mjestu, šteta što je sve otišlo u pogrešnom smjeru.

Neymar: Ali modrice su i tvoja krivnja hahah tražila si još 🤷‍♂ (emotikon koji širi ruke)

Neymar odgovara na dio ‘kao da nismo bili na istom mjestu’: Da, nažalost.

Neymar odgovara na dio ‘šteta što je sve otišlo u pogrešnom smjeru’: Ne, ništa nije pogrešno. Upoznali smo se i bilo nam je lijepo... Vidim da si zanimljiva osoba. Nažalost je današnja epizoda (svađa) malo sve pokvarila. Ali meni je drago što sam te upoznao.

Najila: Jesi li ti lud? Tražila sam da prestaneš, čak si mi se ispričao. Još jedna priča za terapiju.

Neymar: 🤔 (emotikon koji razmišlja)

Najila: Opusti se. Ti si i dalje Neymar. A ja sam samo jedna u nizu cura.

Najila (oko tri sata kasnije): Ako si nekome poslao onu sliku, molim te reci im da ju izbrišu. Ne želim da me išta povezuje s tvojim imenom.

Neymar: Nikad to ne bih napravio.

Najila: Uz ono što si napravio meni, to bi bilo ništa. Čak i da sam bila uznemirena danas (i izgledala kao luđakinja, jer nisam svatila što se dogodilo) ti znaš jako dobro što si napravio i kako si se ponašao prema meni. Ili bolje: Kako se nisi ponašao!!! Čak i da se nikada ne otkrije i da se više nikada ne spomene to, ti ćeš duboko u sebi znati što se dogodilo...

Bog je pošten i kod njega novac ne vrijedi. Nadam se da se osjećaš barem upola onako kako sam se ja osjećala tijekom ovog putovanja... Mislim da se i prema eskort djevojkama ponašaju s više suosjećanja. Najviše me plaši to što ti misliš da je stvarno sve bilo opušteno, a da sam ja potpuno luda. To pokazuje da tvoj mozak radi samo na terenu. A tvoje srce nigdje. Ali svejedno, sad to više nije ni važno. Nastavit ću dalje i uzet ću koliko god mogu lijekova kako bih zaboravila da sam uopće i bila ovdje. Lijepo spavaj! I hvala ti. Sada znam tko je uistinu Neymar.

Nakon što se Najila vratila u Brazil i podnijela tužbu protiv Neymara, Neymar je na svom Instagramu objavio poruke koje su razmjenjivali, a onda mu je potom ponovno poslala poruku.

Najila: Nisi pokazao čitav razgovor.

Najla: Dva screenshota iz videa.

Najila: Čak ni ove detalje.

Najila (audio): Gledaj, jako dobro znaš što se dogodilo. Jako dobro znaš u kakvom si stanju bio kada si došao u hotel, znaš da sam bila tamo kako bi se lijepo družili, da nisam htjela ništa od toga. Bio si potpuno lud kada si stigao, napravio si ono što si mi napravio. I nakon toga si se ponašao kao da sam nitko i ništa. Znaš jako dobro da si pogriješio. Trebaš se ponijeti kao muškarac, barem jednom u svom životu, preuzeti odgovornost za svoje pogreške, ne pokazivati se na internetu, ponašati se u stilu 'oh, vi koji me poznajete...', ali Neymare, tko te zapravo zna, nemoj s*ati, ok? Ja znam, ja sam sve prošla, ja sam vidjela što si mi napravio, ja te poznajem. Ok? Ja te poznajem, nitko drugi. Ja i svi ostali prema kojima si bio okrutan. Znaš jako dobro da sam u Pariz doputovala kako bih bila s tobom, kako bi se zabavili, kako sam mogla ovo isplanirati? Kako sam mogla isplanirati da ćeš me napasti i ponašati se ovako prema meni? Sve je bilo dobro, htjela sam da budemo zajedno, ništa od ovog nisam željela, a ti se sada ponašaš kao da sam ti smjestila? Molim te, poštedi me toga, ali zapamti što sam ti rekla: Bog je pošten, novac ga ne može kupiti. Ok? Možeš imati hrpu novca, možeš biti najbolji nogometaš na svijetu, slavan i sve to, ali nisi Bog, ok?

Pravda će pobijediti. Možeš unajmiti najbolje odvjetnike na svijetu, ali uvijek će ti nedostajati istina. Znaš jako dobro kakav si bio tog dana kada si došao. I znaš što ću tražiti? Da te testiraju na droge, da vidimo jesi li bio drogiran taj dan ili nisi. Ok?