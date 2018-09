Neymar poklonio dres dječaku te mu izmamio suze na lice...

U subotu je odigrana utakmica četvrtog kola francuskog nogometnog prvenstva između Nimesa i PSG, a ona nam je pružila pregršt uzbuđenja. Palo je čak šest golova, a glavni sudac pokazao je i dva crvena kartona.

Utakmica je započela sjajno za Parižane te su oni već u 40. minuti imali vodstvo od 2-0 zahvaljujući golovima Neymara i Di Marie te se činilo kako će bez problema uzeti sva tri boda na gostovanju kod Nimesa.

Međutim, domaći igrači se nisu predavali te su oni preko Bobichona i Savaniera poravnali na 2-2, ali onda je opet momčad Thomasa Tuchela ubacila u brzinu više i došla do pobjede 4-2, a ta zadnja dva gola zabili su Mbappé i Cavani.

No, bez obzira na rezultat, mladi obožavatelj Neymara tu će utakmicu pamtiti cijeli život, a sve zahvaljujući sjajnom brazilskom napadaču.

Naime, nakon posljednjeg sučevog zvižduka maleni dječak je utrčao na teren, a onda zagrlio svog idola. Brazilac mu je vratio zagrljaj, a nakon toga i poklonio svoj dres. Sve je to maleni dječak proživljavao uz suze radosnice.

Neymar with a young fan who entered the pitch, he gave the boy his jersey. pic.twitter.com/zgXGCRnrBO