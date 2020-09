Brazilsku je zvijezdu sudac Brisard Jerome isklju\u010dio pregledom snimke nakon \u0161to je ve\u0107 podijelio \u010detiri crvena kartona zbog masovne tu\u010dnjave u suda\u010dkoj nadoknadi.

Neymara su uhvatili kako Marseilleova \u0160panjolca \u00c1lvara Gonz\u00e1leza (30) nekoliko puta \u0161amara po potiljku. Nije to bio posebno jak udarac, ali definitivno mu nije mjesto na nogometnom terenu i zaslu\u017eeno je isklju\u010den.

\u0160to je bio okida\u010d takvog Brazil\u010deva pona\u0161anja? Prema njegovim tvrdnjama, radi se o rasizmu. To je govorio odmah pri izlasku s terena \u010detvrtom sucu. A kasnije se o tome o\u010ditovao na dru\u0161tvenoj mre\u017ei.

\"VAR je lako uhvatio moju \"agresiju\". Sad \u017eelim vidjeti sliku rasista kako mi govori \"Majmune, kur*in sine!\". To \u017eelim vidjeti! Napravim fintu, kaznite me. Isklju\u010dite me za \u0161amar. A \u0161to je s njima? \u0160to onda?\", napisao je Neymar.

\u00c1lvaro mu je odgovorio preko Twittera.

\"Nema mjesta rasizmu. Moja je karijera \u010dista, imam puno (tamnoputih) suigra\u010da i prijatelja s kojima se svakodnevno dru\u017eim. Ponekad treba znati podnijeti poraz i prihvatiti ga na terenu. Nevjerojatna tri boda\", napisao je Gonz\u00e1lez.

Trener Marseillea, za koji je 90 minuta odradio hrvatski reprezentativac Duje \u0106aleta-Car i nekako izbjegao na\u0107i se u suda\u010dkoj bilje\u017enici (19 kartona!), brani svog igra\u010da.

- Ne mislim da ga je rasisti\u010dki vrije\u0111ao, \u00c1lvaro je iskusan igra\u010d. Nema prostora rasizmu u nogometu. Neymar je bio i\u017eivciran jer je gubio. A imamo i Di Mar\u00edju koji je pljunuo na jednoga od na\u0161ih igra\u010da. No moramo pamtiti pobjedu i povijesnu ve\u010der za Marseille - rekao je Andr\u00e9 Villas-Boas.

A Villas-Boas i njegov kolega na drugoj strani Thomas Tuchel nisu se ba\u0161 rastali u prijateljskim okolnostima.

- \u0160to smo si rekli nakon utakmice? \"Vi ste sranje\", \"Ne, vi ste sranje\". Rekao mi je sam dobio na lutriji, a ja sam mu rekao da je dobio na lutriji protiv Atalante. Po\u0161teno. Ne mo\u017ee\u0161 potro\u0161iti milijardu i pol dolara i ne osvojiti Ligu prvaka - dodao je trener Marseillea.

Osim Neymara, pocrvenjeli su i Leandro Paredes i Laywin Kurzawa, a na drugoj strani Jordan Amavi i Dar\u00edo Benedetto. Marseille je nakon nepuna tri kola maksimalan sa \u0161est bodova iz dvije utakmice, bod iza vode\u0107eg trojca Rennes - Monaco - Lille. A Pariz je na nuli s dva poraza.

Nismo u mogu\u0107nosti objaviti vezani videozapis zbog ograni\u010denja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Tu\u010dnjavu i crvene kartone u zavr\u0161nici utakmice PSG - Marseille\u00a0mo\u017eete pogledati\u00a0OVDJE.