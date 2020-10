Neymar za povijest: Zabio je hat-trick i prestigao Ronalda

Neymar je zabio 64 gola reprezentaciju pa se popeo na drugo mjesto liste strijelaca u brazilskoj reprezentaciji, prestigao je Ronalda, ali mu još 13 nedostaje do rekorda legendarnog Pelea

<p>Nogometaši<strong> Brazila</strong> slavili su u 2. kolu južnoameričkih kvalifikacija za SP 2022 kod <strong>Perua </strong>u Limi s 4-2 (1-1).</p><p>Brazilci su došli do druge pobjede u kvalifikacijama iako je Peru dvaput vodio pogocima Andrea Carrila. Junak utakmice bio je <strong>Neymar</strong>, koji je zabio hat-trick, od čega dva iz kaznenog udaraca. Neymaru je zabio 64 gola za reprezentaciju pa se popeo na drugo mjesto liste strijelaca u brazilskoj reprezentaciji, prestigao je Ronalda, ali mu još 13 nedostaje do rekorda legendarnog Pelea. Za selecao je na ovoj utakmici zabio i Richarlison.</p><p>Nogometaši Argentine slavili su u 2. kolu južnoameričkih kvalifikacija za SP 2022 kod Bolivije u La Pazu s 2-1 (1-1). Argentincima je to prva pobjeda u gostima kod Bolivije nakon čak 15 godina, a La Paz i nadmorska visina od 3500 metara dosad su uvijek bili nepremostiva prepreka jer su tamo u pravilu gubili utakmice, čak i sa 1-6 prije nekoliko godina.Izbornik Lionel Scaloni je odlučio doći u Boliviju čak tri dana prije utakmice kako bi se Argentinci aklimatizirali na veliku nadmorsku visinu, a to je urodilo pobjedom Messijeve ekipe.</p><p>Ipak, nije sve bilo glatko jer su Bolivijci poveli preko napadača Cruzeira Morena Martinsa u 24. minuti, da bi Lautaro Martínez u 45. minuti postigao izjednačujući gol kada ga je domaći branič nespretno napucao loptom, koja se potom odbila u mrežu. Joaquin Correa, igrač Lazija, donio je Argentini pobjedu u 79. minuti udarcem iskosa s desetak metara. Argentina je tako kvalifikacije započela s dvije pobjede, a Bolivija s dva poraza. </p><p>Na ostalim utakmicama Čile i Kolumbija su odigrali 2-2, Venezuela je kod kuće izgubila od Paragvaja 0-1, dok je Ekvador u Quitu s 4-2 pobijedio Urugvaj, za koji je dva gola zabio Luis Suarez.</p>