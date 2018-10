Neymara gađali bocama: Pa to nije normalno, treba ih kazniti

Mislim da je to nedostatak poštovanja. Ne samo prema meni već i prema igračima Marseillea, prema nogometu. Te stvari nisu u redu i ne bi se trebale događati, komentirao je Neymar događanja na utakmici između Marseillea i PSG-a.

Momčad iz prijestolnice Francuske stigla je na Velodrome kao veliki favorit, a tu su ulogu i opravdali. Slavili su oni s 2-0 uz golove Mbappéa i Draxlera.

Iako je Neymar u toj utakmici imao jednu asistenciju i nije napravio ništa značajnije, svejedno je bio u centru pažnje. Svaki njegov dodir s loptom domaća publika popratila je salvom zvižduka i uvreda, ali kako je vrijeme odmicalo scene su postajale sve ružnije.

Brazilac je u nekoliko navrata, prilikom izvođenja kornera, bio zasut raznim predmetima među kojima su bile i staklene boce.

- Bacili su bocu na teren, da me je pogodila, opasno bi me ozlijedila. To nije normalno, nadam se da će vodeći ljudi brzo poduzeti neke mjere. Svaki put kad dođem ovdje, iste se stvari događaju. Opasno je - zaključio je sjajni Brazilac.

Inače, PSG je zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi nastavio nevjerojatni učinak od 11 pobjeda u nizu u domaćem prvenstvu te se tako nalaze na prvom mjestu s osam bodova prednosti nad drugoplasiranim Lilleom.