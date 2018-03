Neymare, jel stvarno? Oprostio se od Hawkinga oponašajući ga

Nakon što je umro Stephen Hawking, jedan od najvećih umova našega doba, od njega su se na društvenim mrežama krenuli opraštati i kolege fizičari, odnosno znanstvenici, i "obični" ljudi, gotovo cijeli Hollywood, pozvani i nepozvani, pa čak i oni koji ne razlikuju fiziku od fizikale na baušteli... A kad je već tako, zašto se od njega ne bi oprostili i nogometaši? Od kojih su neki, nije isključeno, vjerojatno čuli da je čovjek bio impresioniran zvijezdama, pa pomislili da je riječ o nogometnim zvijezdama...

Evo, Neymar je u Brazilu, oporavlja se od operacije kosti u stopalu, a u tu svrhu koristi i razna pomagala. Zaštitnu čizmu, užasno cool kapu i - invalidska kolica. Pa je u nekom trenutku napadač PSG-a smislio da bi bilo baš simpatično na taj način odati počast velikom Hawkingu. Na svom Twitteru objavio je fotografiju na kojoj sjedi u kolicima, a ispod fotografije je poruka:

"Moraš imati pozitivan stav i izvući najviše iz situacije u kojoj se nalaziš. Stephen Hawking"

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) March 14, 2018

Kao i uvijek kad su u pitanju društvene mreže, brzo su počele stizati reakcije na Neymarovu ideju. A one, blago rečeno, baš i nisu pozitivne. Navijačima, njegovim obožavateljima, baš i nije jasno kakve veze ima operacija kosti u nozi, zbog koje se mora pauzirati od nogometa dva mjeseca, i amiotrofična lateralna skleroza, od koje je najveći dio života bolovao Hawking, bolest zbog koje je bio paraliziran. Osim činjenice da i jedna i druga kolica imaju dva velika i dva manja kotača. Većina komentatora misli da je ovaj pokušaj usporedbe nepriličan, da je baš i mogao smisliti nešto malo bolje...

Pretty sure Neymar is in no condition to compare physical situations.... to Stephen Hawking. https://t.co/QNKTPWqdmW — Jamie Sheridan (@jamiecenterback) March 14, 2018

Great to see Neymar drawing inspiration from Stephen Hawking as he adjusts to living his life with a sore ankle for a few weeks. https://t.co/VogGFNBI7j — Si Lloyd (@SmnLlyd5) March 14, 2018

Neymar there, with his sore metatarsal and sprained ankle, marking Stephen Hawking's death by cheerily comparing himself to quadriplegic Stephen Hawking 🤦 pic.twitter.com/f9bkh5AEhb — Nooruddean (@BeardedGenius) March 14, 2018

RIP Hawking and all but isn't it funny that Neymar is actually more disabled? https://t.co/HAIIPJSxF7 — - (@RashadJunior) March 14, 2018