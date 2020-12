Nogometni velemajstor i jedan od najboljih nogometaša na svijetu, ali kada treba organizirati party... U tome mu nema ravnog.

Najkreativniji je kada je riječ o rođendanu njegove sestre Raffaelle koji spada na 11. ožujak. Bilo ozljeda, bilo suspenzija, Neymar se u zadnjih pet godina uvijek dobro snađe.

Od 2014. do 2019. godine ni PSG ni Barcelona nisu mogli računati na Brazilca na utakmicama oko tog datuma. Krajem veljače tereni u Francuskoj su osobito neravni pa je uganuće gležnja neizbježno, a ako se slučajno ne ozlijedi, neka pauza zbog akumuliranih žutih kartona ili direktnog crvenog neće škoditi. I sve to kako bi otišao na sestrin rođendan. No i kada nije njezin rođendan, naći će on način za partijanje. Ovaj put blagdansko partijanje.

Neymar se ozlijedio u porazu od Lyona prije dva tjedna pa je mogao ranije na odmor u rodni Brazil, a od ozljede se oporavlja - uz partijanje. Iako je u Brazilu više od 700 tisuća zaraženih i u ovome trenutku je jedna od pogođenijih zemalja u svijetu, to Neymara nije spriječilo da organizira korona party za vrijeme blagdana u svojoj velebnoj vili u Rio de Janeiru.

Nestašna zvijezda PSG-a je organizirala tulum koji je počeo u petak, a traje do utorka. Ukratko, partija se do iznemoglosti. Na njega je pozvano 500 ljudi, a kako piše O Globo, Neymar se pobrinuo i za susjede. Naime, Brazilac je dao izgraditi podzemni disko sa zvučnom izolacijom pa susjedi neće imati problema s bukom.

Neymar je za svoje goste osigurao baš sve, od hrane, pića i pjevača, ali je naredio da se svima oduzmu mobiteli na ulasku u disko kako ne bi procurile eksplicitne fotografije na društvenim mrežama, pišu brazilski mediji. Njega očito nije previše pogodio odlazak trenera Thomasa Tuchela koji je dobio otkaz na Badnjak, već je u svome 'filmu'.

Brazil u ovome trenutku broji preko 190 tisuća žrtava od korona virusa, brojne mjere su na snazi, ali kada ste svjetska zvijezda poput Neymara... Očito je sve dopušteno. Kritiziraju ga Brazilci i poručuju mu da prekine party, ali čini se da brazilski nogometaš to ne namjerava napraviti do utorka.