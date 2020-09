Obojica su zauzeta, Foden \u010dak ima i dijete, ali osim \u0161to grije\u0161e du\u0161u, tu ne bi bilo ni\u0161ta pogre\u0161no da nije korona virusa i posebnih mjera. Englezima je izri\u010dito nare\u0111eno da ne smiju dolaziti u kontakt s drugim ljudima i da se nalaze prakti\u010dki u karanteni. Ali ajde vi to objasnite mladim reprezentativcima koji su bili \u017eeljni zabave.

<p><strong>Phil Foden</strong> (20) i <strong>Mason Greenwood</strong> (18) posuli su se pepelom nakon što su doveli djevojke na druženje u hotel što je bilo strogo zabranjeno. Engleska je igrala protiv Islanda u sklopu Lige nacija, a mladom dvojcu je očito bilo dosadno nakon utakmice pa su se htjeli malo zabaviti.</p><p>Doznali su za djevojke koje su željne druženja i okrenuli su njihov broj. Ubrzo su se u hotelu pojavile dvije plave ljepotice. Riječ je o Nadiji Sif Lindal Gunnarsdottir te njezinoj rođakinji Lari Clausen. No dvojac je bio nezasitan pa su čak htjeli četiri djevojke, no ostale su odbile doći.</p><p>Obojica su zauzeta, Foden čak ima i dijete, ali osim što griješe dušu, tu ne bi bilo ništa pogrešno da nije korona virusa i posebnih mjera. Englezima je izričito naređeno da ne smiju dolaziti u kontakt s drugim ljudima i da se nalaze praktički u karanteni. Ali ajde vi to objasnite mladim reprezentativcima koji su bili željni zabave.</p><p>- Upoznali smo se preko interneta. Razmjenjivala sam poruke s Masonom nekoliko dana prije nego što su stigli ovdje. Znali su da moraju u karantenu, ali zaključile smo da su, budući da su već na Islandu, bili testirani i da će sve biti u redu - rekla je Nadia koja je dodala da su proveli ugodnu noć, no nije išla u detalje, koje, vjerujemo, nas sve zanimaju.</p><p>Njih dvije su se u hotel ušuljale u subotu nakon utakmice protiv Islanda, a jasno je da Foden i Greenwood nisu mogli to obaviti bez pomoći. Naime, kako piše The Sun, dvojac je potplatio jednog zaposlenika hotela da dovede djevojke kod njih i šuti kao zaliven. </p><p>No sav taj plan pao je u vodu nakon što je sve skopčao i shvatio fizioterapeut reprezentacije koji je vjerojatno vidio objave na društvenim mrežama pa je prvo zabranio dvojcu da dolazi na doručak iz predostrožnosti, a onda ih je izbornik Gareth Southgate direktnim avionom poslao nazad u Englesku. Islandska policija im je za nestašluk uručila kaznu od 1600 funti zbog nepoštivanja pravila karantene, no veći problem im je taj što bi mogli izostati s izbornikovog popisa za sljedeće utakmice.</p><p>Dok u Velikoj Britaniji nema čovjeka koji ne zna za njih dvojicu, Nadia i Lara su tek iz medija shvatile o kome je riječ.</p><p>- Žao mi je jer nisam ih htjela staviti u takvu poziciju. Nismo znali da su u karanteni inače ne bismo otišle k njima - rekla je, ako će tko povjerovati, Nadia za MailOnline.</p><p>- Nismo znali tko su. Čak smo ih i pitale. Ne pratimo nogomet uopće. Jesmo li se čuli kasnije? Ne, nisu ni oni se nama javili - rekla je ona, a njezina rođakinja Lara dodala:</p><p>- Nisam znala da ima dijete i curu. Mladi smo i glupi i griješimo.</p><p>I Phil i Mason su se nakon besane noći posuli pepelom.</p><p>- Sad kad sam imao priliku razmisliti o onome što se dogodilo, mogu se svima ispričati zbog neugodnosti koju sam prouzročio. Bilo je neodgovorno od mene što sam prekršio protokole COVID-a 19 koji postoje radi zaštite igrača, osoblja i javnosti. Konkretno, želim se ispričati <strong>Garethu Southgateu</strong> što sam ga iznevjerio kad mi je ukazao veliko povjerenje - rekao je Greenwood, mladi igrač Manchester Uniteda.</p><p> </p>