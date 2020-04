Ngannou digao Shaqa poput štapića: Prvi put netko je uspio

Dođi, dođi, Shaq, da vidiš kako ću te podići.

Otprilike se tako može interpretirati video na kojem je Francis Ngannou u teretani podigao Shaquillea O'Neala poput - štapića.

- To je prvi put da me je netko podigao - rekao je legendarni košarkaš čim je zaželio Kameruncu sreće u sljedećoj borbi.

.@Shaq you're not so heavy as I thought 🤣🤣🤣 that's probably why you could fly on the court pic.twitter.com/oUJmVpyYB1