Mirno su sjeli jedan do drugog, uredno odgovarali na pitanja novinara i svatko je otišao svojim putem. Bez ikakvog podbadanja, provociranja i 'showtimea'. Svega onoga na što smo naviknuli u UFC-u. Bili su u potpunosti fokusirani na ono što će biti za dva dana.

A tamo će nas čekati pravi vatromet u oktogonu. Stipe Miočić (38) u nedjelju u jutarnjim satima brani pojas teškaškog prvaka UFC-a protiv kamerunskog div Francisa Ngannoua (34), a ovaj dvojac je dva dana uoči borbe odradio sučeljavanje i press konferenciju na kojoj su hvalili jedan drugoga.

Posljednji put su se borili prije tri godine kada je Miočić obranio naslov, no od tada se dosta toga promijenilo. Američki borac hrvatskog porijekla je u međuvremenu postao najbolji teškaš u povijesti UFC-a, dok je Ngannou strašno napredovao te prethodne četiri borbe riješio u manje od tri minute.

- Smatraju me najboljim teškašem? To znači da s trenerima i timom nešto radim na ispravan način. Ngannou je definitivno postao bolji. Znao sam da ćemo se kad-tad ponovno susresti. No napredovao sam i ja u puno toga. Koliko god bili dobri, uvijek postoje rupe u vašoj igri. I to želite ispraviti. Čeka nas strašna borba - poručio je Stipe.

Dvije pobjede nad Ngannouom ili one dvije nad Danielom Cormierom?

- Pobjeda je pobjeda. Trilogija je bila sjajna, ali Francis je napredovao. Ne znam. Reći ću vam kad završimo s ovim. Najveća lekcija iz borbi s Cormierom? Nemoj izgubiti od njega prvu borbu ha-ha. Budi pametan, strpljiv i slušaj trenere. Napustio sam taktiku i zahvatio me - kazao je Miočić.

Teškaški pojas prvi put je osvojio 2016. godine kada je nokautirao Werduma usred Brazila, branio ga je triput pa mu ga je Cormier oduzeo 2018. godine. No već sljedeće godine mu je uzvratio pa prošle godine u trilogiji obranio. I tako je postavio rekord kao teškaš s najviše obranjenih titula te je uz to zadao i najviše udaraca i ima najviše bonusa, recitirao je šef UFC-a Dana White.

- Nemam pojma koje rekorde držim, sad ste mi nabrojali neke. Mislim da sam čuo za bonuse, imao sam ovaj u udarcima dok ga Max (Holloway) nije sebično srušio. Ne brinem se o rekordima, brinem se o pobjeđivanju - rekao je Miočić.

Potom je red došao na Ngannoua koji je i ovaj put imao specifičnu odjeću kojom je htio predstaviti kulturnu baštinu Kameruna.

- Stipe je bio bolji te večeri, ali mrzim gledati tu borbu. Činio sam puno pogrešaka, nisam bio svoj, čak sam se i borio bez emocija. Ali ovoga puta stvari će biti drugačije. Nadao sam se da će pojas i dalje biti u njegovim rukama. Oduvijek sam htio ponoviti borbu s njim. Želim osvetiti taj poraz i dokazati da sam najbolji - rekao je Ngannou.

Najveća razlika između prvog meča i ovog koji nam sada slijedi?

Pristup. Postavljao sam si tada puno pitanja, poput onih kako se boriti na više rundi... Unatoč porazu, bio sam na neki način zadovoljan što sam shvatio da su neke stvari izvedive. Napredovao sam, ali ima tu još prostora.

I dobio je jedno pitanje na koje je iskreno odgovorio. Ha, ništa drugo nije ni mogao.

Je li Stipe najbolji teškaš svih vremena?

- O tome nema rasprave. Obranio je titulu više od bilo koga u teškoj. Da, trenutno je najbolji - priznao je Stipin protivnik.

Za kraj konferencije jedno pitanje otišlo je i prema šefu UFC-a Dani Whiteu. Mnoge je zanimalo hoće li Miočić odmah dobiti priliku za revanš ukoliko izgubi od Ngannoua.

Ni White nije znao odgovoriti na to pitanje. Jon Jones se preselio u tešku kategoriju i mnogi misle da je on taj koji će se boriti s pobjednikom ovog dvoboja.

- Dobro pitanje, ne znam... Teško je reći da ne zaslužuje revanš. Vidjet ćemo kako će se odviti ova priča.

I to je još jedan dokaz nepoštivanja Miočića od strane UFC-a. Čovjek koji je nekoliko puta branio pojas i koji je najbolji teškaš u povijesti UFC-a neće dobiti priliku za revanš?

Ha, UFC-ova posla...