Mjesec po mjesec i tako njih - osam. I još će ponešto vremena proći otkako se Francis Ngannou opet pojavi u oktogonu.

Zadnji je put kamerunski "predator" u akciji bio protiv Jairzinha Rozenstruika protiv kojeg se potvrdio kao prvi izazivač, no kada će i hoće li uopće izazvati Stipu Miočića, ne zna se... Sve što je zadnje rekao Dana White, bilo je "možda travanj"...

- Već dvije godine nije bilo borbe za titulu u kojoj nismo gledali Stipu i Daniela Cormiera. Nema dvoboja s drugim izazivačima, oni kao da se bore bez nekog cilja. A ja se čak ni ne borim - požalio se Ngannou u podcastu MMA Fightinga.

- Mislim da na kraju dana Stipe ne odlučuje o puno toga. Smatram da je to u rukama UFC-a. Zato smo uoči moje posljednje borbe tražili da ista bude za privremeni pojas. Kako bismo se barem za nešto borili... Siguran sam i da bih se već ponovno borio da je to tada bilo za privremenu titulu. Mislim da u konačnici Stipe želi stvari odraditi na svoj način. OK, to je nešto što svi žele, ali nije na njemu da regulira situaciju u kategoriji.

Ngannou je, dakako, nestrpljiv već duže vremena, a ova situacija samo mu još odmaže.

- Ponekad imam osjećaj da ću, nastavi li se ovako, zaboraviti kako se bori. U posljednje gotovo pa dvije godine borio sam se dvaput, odnosno jednom godišnje. To nisam očekivao. Imam 34 godine. U najboljim sam godinama, a za nekoliko godina neću više biti u 'primeu'. Da, želim biti aktivniji. No, nije to na meni. Da se mene pita, borio bih se tri puta godišnje.