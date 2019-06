'Ni djecu nisam vodio u školu, bio sam očajan, htio nestati...'

Dani nakon poraza od Liverpoola su za mene bili najgori u životu i karijeri. Zajedno sa Svjetskim prvenstvom 2014. godine, otvorio je dušu Luis Suarez. Urugvajac se vratio na teren točno na vrijeme za početak nogometnog prvenstvu Južne Amerike. Zaigrao je prije nekoliko dana u prijateljskoj utakmici s Panamom, ali sada ga čeka prva službena utakmica nakon polufinala Lige prvaka.

Barcelona je tada pobijedila Liverpool 3-0 u prvoj utakmici, a onda u uzvratu na Anfieldu primila četiri gola i ispala iz natjecanja. Suarez je bio među strijelcima u prvoj utakmici, nakon što je zabio gol svojoj bivšoj momčadi, slavio je. Navijači su mu to silno zamjerili i u Liverpoolu je dočekan zvižducima.

Foto: Reuters/PIXSELL

- Htio sam nestati s ovoga svijeta. Nisam vodio djecu u školu, svi smo se osjećali stvarno očajno. Nekoliko dana nisam ništa mogao raditi, bilo mi je nevjerojatno teško - rekao je Suarez.

- Nitko nije očekivao da će Liverpool okrenuti 3-0. Pa mi smo Barcelona, mislili smo da ćemo sigurno imati neke šanse na uzvratnoj utakmici, ali smo igrali jako loše. Nakon utakmice nitko u svlačionici ništa nije mogao reći od tuge i razočaranja - otkrio je Urugvajac.

Suareza nije bilo na terenu mjesec dana, propustio je Barcine zadnje utakmice u sezoni. U međuvremenu je operirao koljeno i spreman je ponovno za igru. Na terenu ga navijači očekuju u nedjelju kada Urugvaj igra utakmicu prvog kola skupine sa Ekvadorom. Puno sunarodnjaci očekuju od njega, baš kao što i Argentinci očekuju od Lea Messija. Dotaknuo se Suarez i svog klupskog kolege, otkrio da Messija pogađaju priče o tome da bira tko će doći u klub, igrati s njim u reprezentaciji...

- Vidim da pričaju Messi ne želi ovog ili onog u momčadi, ali on ne priča o tim stvarima. Ne priča o treneru ili o suigračima, ne priča ništa. U reprezentaciji je isto, pitaju ga neke stvari, ali on uvijek kaže čelnicima da sami naprave odluku. Pričamo o svemu tome i očigledno ga je to povrijedilo jer je i on ljudsko biće - rekao je.