'Ni klauzula od 625 miljuna € nije dovoljna da zadržimo Lea'

Barcelonin financijski direktor Pancho Schroder u intervjuu za Sky Sports rekao je kako ne bi bio iznenađen da suparnički klubovi odluče otkupiti klauzulu Lionela Messija, prije svega misleći na PSG.

Smatra kako je Neymarov rekordni transfer u PSG dokazao kako je u nogometu sve moguće.

- Postavili smo klauzulu za koju mislimo da će biti dovoljna u želji da se Messi umirovi u Barceloni. No i prošle godine smo se nadali da će klauzula koju smo ugradili u Neymarov ugovor biti dovoljna da ga zadržimo, no to nije bio slučaj - rekao je Schroder i dodao:

- Razmišljajući o budućnosti, mislim da su male mogućnosti da se Leov odlazak dogodi, no nemam kristalnu kuglu da znam. Ovih dana su stvari u svijetu nogometa otišle malo predaleko.

Podsjetimo, Messi je pred kraj 2017. potpisao novi, poboljšani ugovor koji ga veže s Barcelonom do 2021. godine. U ugovor je ugrađena nevjerojatna klauzula od 625 milijuna eura, u cilju da se spriječe ponude od bogatih klubova, asocirajući na Parižane.

Tridesetogodišnji čarobnjak prošli vikend je još jednom ušao u povijest nogometa postigavši u derbiju protiv Atletico Madrida (1-0) svoj 600. gol u karijeri. Zaista nevjerojatna brojka.

Barcelonini navijači htjeli bi da ovo čudo od igrača "kopačke o klin" objesi upravo na Camp Nou. Leo je u više navrata spomenuo kako mu je velika želja karijeru završiti u klubu u kojem je započeo karijeru, u Newell's Old Boysima. Zahvaljujući silnim trofejima koje je donio Barceloni, zaslužio je da mu ispune tu želju.