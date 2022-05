Ni Lukša nije donio sreću Jugu: Jadranu drama u Dubrovniku

Vaterpolisti Jadrana izjednačili su na 1-1 u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske nakon što su u Dubrovniku boljim izvođenjem peteraca pobijedili Jug Adriatic osiguranje 16-14.

Serija sada seli u Split, treća utakmica na rasporedu je u petak, a finale se igra na tri pobjede.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, koju je posjetio i bivši predsjednik Juga, a danas splitskog Hajduka, Lukša Jakobušić, i nakon prve četvrtine je vodio 4-1. Međutim, Jadran je serijom 5-0 stigao do prednosti 6-4. Jug AO se vratio izjednačivši na 7-7, no pet minuta prije kraja Jadran je ponovo stigao do dva gola razlike i poveo 11-9. Jugaši su ipak golovima Lorena Fatovića i Stylianosa Argyropoulosa izjednačili na 11-11 dvije minute prije kraja.

Do kraja susreta više nije bilo golova, pa je pitanje pobjednika razriješeno petercima. Ključnim se pokazala obrana Ivana Marcelića koji je skinuo peterac Lorenu Fatoviću, a potom je Jerko Marinić-Kragić iskoristio meč loptu za pobjedu.

Kod Jadrana su najefikasniji bili Rino Burić sa četiri gola, dok su Jerko Marinić-Kragić, Marin Delić i Anđelo Šetka dodali po dva gola, dok su domaćine predvodili Stylianos Argyropoulos s pet i Maro Joković s tri gola.

Sljedeća utakmica igra se 20. svibnja na Poljudu.

