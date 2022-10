'Ni Mourinho ne bi mogao više, ova Rijeka je za remont. Idemo izdržati do zime pa sve u ku*ac'

Nogometaši Rijeke odigrali su mučnu utakmicu na Rujevici u kojoj su po prvi put u povijesti izgubili od Istre u Rijeci (0-1). Pogodak odluke dao je Ante Erceg kojim su Puljani konačno prekinuli prokletstvo i stigli do velike pobjede.

Trener Rijeke Serse Cosmi nikako nije mogao biti zadovoljan izvedbom svojih nogometaša. Dapače, bio je vrlo ljutit i direktan na press konferenciji.

- A sve ste vidjeli. Jedna momčad koja igra lagano i lijepo, Istra. I jedna koja se muči s igranjem nogometa. Znali smo kakav nas protivnik čeka. Ali nismo napravili ono što smo trebali, Istra je igrala puno bolje čak i kad nam nije stvarala šanse. Istra ima bolju momčad nego mi. Mi imamo samo jednog koji radi razliku, Halilovića. Ali on mi gotovo uopće nije bio na raspolaganju, najprije zbog nespremnosti, a sad zbog upale pluća - počeo je Cosmi pa dodao:

- Navijače razumijem. Kad vidiš da ti momčad za koju navijaš ovako igra, posve je opravdano da reagiraju kako su reagirali. Svi su očekivali bolje.

Činilo se da je Rijeka uhvatila ritam, no to se pokazalo pogrešnim. Momčad s Rujevice danas je ubilježila već deveti poraz u 15. kolu i samo je Gorica lošija. A ona je posljednjeplasirana.

- Nakon tjedan dana sam rekao da ćemo imati problema do 12. studenoga. Odmah sam to istaknuo. Ova skupina igrača, više od ovoga ne može. Imamo igrače koje imamo, nemamo ravnotežu u momčadi, ni psihološku. Večeras, ako imaš muda, jedan gol zabiješ u zadnjih 20 minuta. Jednostavno ga zabiješ. Ovo je momčad za totalni remont. Od studenoga nadalje. To zna i uprava. Ako sam ja odgovoran, prihvaćam i to. Ali ne možemo biti drukčiji nego što jesmo. Htjeli ste 11 lavova? I ja, ali netko je rođen kao lav ili tigar, a netko kao, štajaznam... Paun. I u smislu truda i zalaganja ovi igrači ne mogu bolje. Ni Mourinho ne bi izvukao više od njih. Izdržimo još do kraja polusezone i onda šaljemo sve u ku..c pa da promijenimo priču.

S druge strane, Gonzalo Garcia je bio izvan sebe od radosti.

- Mislim da smo dobili zasluženo. Imali smo utakmicu pod kontrolom, čak i kad nismo bili konkretni. U nastavku smo i taj segment dodali. Zabili smo, mogli ranije riješiti utakmicu s nekoliko sjajnih šansi. Onda je Rijeka stisnula što je i normalno, ali izdržali smo.

- Ne, nije bilo lakše nego sam očekivao. Morali smo odigrati svoju najbolju utakmicu. Igrači su pokazali karakter.

- Nisam kopirao riječkih 3-5-2 nego gledao moju momčad. Nije stvar igraš li s tri li četiri u obrani nego da zajedno napadamo i branimo se, da koristimo prostor na raspolaganju. Mislim da smo to radili i zasluženo pobijedili.

