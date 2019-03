Ni moždani ga ne zaustavlja: Cro Cop je odradio prvi trening

prvi lagani trening nakon izlaska iz bolnice!😀👊p.s.dobio sam puno poruka sa savjetima sto bi smio a sto ne.hvala svima ali svjestan sam svega.danas sam napravio samo lagane mišićne kontrakcije bez opterecenja.jer drugo ne smijem.i to puna tri mjeseca do kontrolnog snimanja!ali morao sam se malo prokrviti jer 4 i pol tjedna nisam nista radio a to je ogroman stres za moje tijelo.i vec sam se poceo loše osjećati jer mi treninzi neopisivo fale.ali moram postivati lijecnički protokol koliko god mi tesko palo.a ako ce me sastaviti opet radi ovo malo kontrakcija bez opterecenja i doslovno 15 min onda nek me sastavi!👊

A post shared by Mirko Filipović (@crocop1009) on Mar 20, 2019 at 12:25pm PDT