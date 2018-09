'Ni ne posložimo se na terenu, a Messi već negdje slavi gol'

Barcelona je sjajno otvorila ovogodišnju Ligu prvaka. Na Camp Nou je 4-0 pobijedila PSV. Hat-trick je postigao Leo Messi, a za jedan gol mu je asistirao Ivan Rakitić koji je na terenu proveo 85 minuta.

- Trebalo nam je malo da uđemo u utakmicu, ali to je normalno jer je ovo Liga prvaka. Oni su došli motivirani, a uz to su imali i dobar početak u nizozemskom prvenstvu. No mi smo dobro odradili ovu utakmicu, još uvijek imamo stvari za popraviti, no najbitnije je da nastavljamo pobjeđivati - rekao je Ivan Rakitić nakon utakmice te nastavio:

- Nismo na 100 posto svojih mogućnosti, ali malo po malo se približavamo tome, uživamo na terenu. Moramo popraviti neke detalje, tome posvećujemo pozornost na treninzima, no ovo je tek počelo. Liga prvaka ima to nešto posebno, taj osjećaj. U tom natjecanju moramo napredovati, a imamo veliku želju osvojiti ga. Ali želimo osvojiti i španjolsko prvenstvo i Kup kralja. Dao Bog da nam ove bude sezona s puno titula.

A o Messiju se nema više što puno dodati.

- On ima nevjerojatnu nogu. Opet je zabio golčinu, toliko puta se ni ne posložimo na terenu kako treba, a već gledamo gdje je Messi otišao slaviti gol - rekao je za kraj Rakitić.

- Ma za nas je normalno ovo što Messi radi - rekao je kroz smijeh Ernesto Valverde na konferenciji za medije pa nastavio:

- Ali on je nevjerojatan, evo danas je slobodnjakom otključao utakmicu. Do 1-0 smo se još mučili, oni su pokušavali zaprijetiti iz kontri, imaju brze igrače u napadu. Bilo je teško zabiti taj prvi gol, u drugom poluvremenu su opet bili opasni, ali nakon što smo zabili za 2-0, kontrolirali smo utakmicu bolje.