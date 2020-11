Nico Rosberg posjetio Rimca: Pogledajte jurilicu u koju je sjeo bivši svjetski prvak Formule 1

Nico Rosberg, prvak Formule 1 iz 2016. godine objavio je na svom YouTube kanalu video posjete u tvrtki Rimac automobili. Mate je najavio izgradnju novog, 20 puta većeg kampusa od 120 mil. eura

<p>Bivši njemački vozač i svjetski prvak Formule 1 <strong>Nico Rosberg</strong> (35) posjetio je sjedište tvrtke <strong>Rimac Automobili</strong> koja se nalazi u Svetoj Nedelji. Osnivač i vlasnik istoimene tvrtke <strong>Mate Rimac</strong> (32) otkrio je Rosbergu sve tajne i detalje ultimativne proizvodnje električnog super automobila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rimac na sajmu u Ženevi</strong></p><p>Nico Rosberg ostao je ugodno iznenađen kada je ugledao <strong>Porsche Taycan</strong> parkiran ispred sjedišta tvrtke.</p><p>- Gle, pa ovdje je i Taycan. Kada sam ga ugledao, pomislio sam: "Što ovo radi ovdje?". Naime, Porsche ima 15 posto vlasničkog udjela u tvrtki Rimac automobili i jako sam uzbuđen što ću imati priliku voziti ovaj auto - rekao je Rosberg.</p><p>- Kada bih morao pogađati, rekao bih da je ovo bilo 2,6 sekundi do 100 kilometara na sat, a Rimac postiže tu brzinu za 1,9 sekundi - komentirao je Rosberg tijekom vožnje.</p><p>Nakon probne vožnje u Taycanu, testni vozač <strong>Miroslav Zrnčević</strong> i Nico našli su se s Matom te je uslijedio obilazak Rimčevog proizvodnog pogona.</p><p>- Nico, vidim da se dobro zabavljaš - uz smijeh je komentirao Mate. </p><p>- Ovo je bilo fantastično iznenađenje, nitko mi ništa nije spomenuo - odgovorio je Nico. </p><p>Rimac se zahvalio Rosbergu što ih je došao posjetiti te naglasio kako je, prije svega deset godina, tvrtka bila samo on i jedna garaža. Iako su još u fazi širenja, istaknuo je, danas se nalaze na čak osam lokacija.</p><p>U salonu gdje su izloženi svi dosadašnji projekti tvrtke Rimac automobili, Mate je odlučio provesti Nicu kroz kratku povijest tvrtke i objasniti mu cijeli proces proizvodnje automobila.</p><p>Krenuli su od prvog modela koji je izrađen 2011. godine, u čijem je razvoju sudjelovalo samo šest ljudi. </p><p>- Ovo je prvi auto na kojem smo radili. Iskreno, nismo imali pojma što radimo i vrlo brzo smo ostali bez novca, investitori su nas zeznuli pa smo bili prisiljeni započeti suradnju s drugim proizvođačima automobila. Naš prvi veliki projekt bio je s Koenigseggom - rekao je Rimac.</p><p>- Osnivač i izvršni direktor <strong>Christian von Koenigsegg</strong> nazvao me i pokušao objasniti kakav auto zamišlja izgraditi. Nisam baš uspio pohvatati što on zapravo želi pa sam mu predložio da se nađemo. Sjeo je na prvi avion i došao u Zagreb. Tako smo razvili <strong>Regeru</strong>.</p><p>- I ja sam upoznao Christiana. Odličan je tip, veoma sličan tebi. Strastven je oko detalja i inženjeringa- dodao je Nico.</p><p>Rimac je demonstrirao model svog električnog motora objasnivši kako im taj dizajn omogućava postizanje snage od nevjerojatnih 1914 konjskih snaga ili 1,4 MW. Povukao je paralelu s drugim proizvođačima 'High performance' automobila koji koriste motore s unutrašnjim izgaranjem kako bi demonstrirao efikasnost svog proizvoda. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Rosberg kod Rimca</b></p><p>- Unatoč tome što naš električni motor razvija veliku snagu, on ne troši mnogo više energije od obiteljskog automobila. Ako imamo obiteljski auto sa 100 kW/h i 'Super' automobil sa 100 kW/h, te oboje voze jedan iza drugog imat će isti domet, odnosno prijeći će istu udaljenost - objasnio je Rimac.</p><p>- Da ti pomognem s tvojom skromnošću, razgovarao sam s glavnim inženjerom za razvoj u Porscheu koji je izjavio: "Ja sam talentiran, ali Mate Rimac je s drugog planeta" - rekao je Rosberg.</p><p>Mate je u videu najavio kako grade kampus koji će biti 20 puta veći od trenutnog kompleksa te da projekt trenutačno čeka dozvole. Sama izgradnja bez opreme trebala bi stajati oko <strong>120 milijuna eura</strong>. </p><p>Kada su došli do odjela za proizvodnju, Rosberg je komentirao da mu to sve djeluje poprilično poznato budući da Formula 1 timovi koriste gotovo iste metode za proizvodnju svojih bolida. </p><p>- Razlog zbog kojeg sve proizvodimo sami je i brzina. Nešto osmislimo danas i sutra je već u proizvodnji. Također, ovi dečki ovdje spremni su raditi prekovremeno te čak i preko vikenda što strani dobavljači možda ne bi bili spremni učiniti - rekao je Rimac.</p><p>Rosberga je zanimalo koliki postotak modela <strong>C_two </strong>čine karbonska vlakna te je saznao od Mate kako je od karbona rađeno sve što može biti od karbona, osim osnovne strukture. Unutrašnjost, baterija i tijelo automobila izrađeni su u potpunosti od karbonskih vlakana. </p><p>- Najteže je bilo osigurati dovoljno hlađenja. Prednji i stražnji motor imaju različite sustave hlađenja, no električni motori imaju 90 postotnu efikasnost dok motori s unutarnjim izgaranjem imaju svega 25-30 posto efikasnosti zbog čega električni motorima treba puno više hlađenja - objasnio je Rimac.</p><p>Nakon što su prošli različite faze proizvodnje Rimčevih automobila, konačno su došli do dijela kojem se Rosberg i najviše veselio, a to je dizajn.</p><p>- Dizajn nam je jako važan. Ako radimo auto koji je dobar želimo i da dobro izgleda. Neće koštati više, ako izgleda dobro. Naš tim za dizajn uključen je u više faza proizvodnje, na primjer kod dizajna mjenjača jer želimo i da unutrašnjost automobila bude atraktivna - rekao je Rimac.</p><p>Nakon malog uvida u filozofiju dizajna Rimac se odlučio vratiti najvažnijoj odlici svojih super automobila, a to je <strong>električni motor.</strong> </p><p>U svom kratkom izlaganju, objasnio je kako je od početka bilo važno, i na tome se inzistiralo, da svi ljudi uključeni u proizvodnju i osmišljavanje pogonskog sustava sjede zajedno pod istim krovom. Tako je sve inovacije i nove ideje lakše i brže implementirati u dizajnu, a zatim i u praksi.</p><p>- Kad smo osmišljavali C_two, moja želja bila je između 2,2 i 2,4 sekunde do 100km/h i maksimalna brzina od 350 km/h. Tri mjeseca prije izlaganja automobila u Ženevi uspjeli smo postići željene performanse, no onda je Tesla izbacila Roadster tvrdeći da mogu postići 100km/h za 1,9 sekundi i maksimalnu brzinu od 400 km/h. Pogledao sam svoj tim i rekao im da ne možemo biti sporiji od njih - rekao je Rimac.</p><p>- Uspjeli smo do Ženeve, s određenim preinakama, dostići Teslu i dodatno poboljšati performanse našeg automobila, ali ja nisam bio zadovoljan. Nakon sajma, redizajnirali smo kompletan auto od početka još tri puta. Fokusirali smo se na optimizaciju motora te smo uspjeli povećati okretni moment i broj okretaja u minuti - objasnio je Rimac.</p>