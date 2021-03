Momčad Chelsea od prošle sezone u svlačionici ima mikrovalnu pećnicu, a njezina svrha nije za podgrijavanje hrane nego za kopačke.

Domišljati igrači koriste se raznim metodama kako bi si što više olakšali posao na nogometnom terenu.

U slučaju kada igrači idu na gostovanja, pećnica ide s njima i sastavni je dio priprema pred utakmicu koja omekša gumu na niskim temperaturama.

- Moderne kopačke za nogomet su dosta krute i tijesne za noge bez obzira na to što igrači nekada uzmu i za broj veće”, rekao je izvor iz kluba za The Sun pa dodao:

- To je posebno problematično kada je hladnije vrijeme jer su kopačke dosta neudobne, a to se posebno odnosi na ove novije moderne modele. Igrači ih stavljaju u mikrovalnu pećnicu minutu ili dvije kako bi se ugrijale i samim time bile udobnije jer koža više ne bude tako kruta. Oni žele najbolje od opreme koju koriste i to je način da najbrže riješe problem pred utakmicu.

Chelsea prednjači u korištenju novih metoda kako bi stekao prednost pred konkurentima, pa tako zapošljavaju i kuhare koji igračima pripremaju obroke kako bi nakon utakmica nadoknadili izgubljenu energiju.

Sponzori se trude dizajnirati udobne kopačke, ali nekim nogometašima su stariji modeli bolji. Nekolicina ih reže dio kopačke na peti kako bi se smanjio pritisak na nogu.

Chelsea se trenutačno nalazi na petom mjestu Premier lige s 21 bodom zaostatka iza vodećeg Manchester Cityja.