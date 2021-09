Tijekom ranog jutra nogometaši Dinama krenuli su put Belgije gdje ih u četvrtak čeka susret 2. kola Europske lige protiv Genka.

Pobjeda je imperativ, pogotovo nakon poraza od West Hama (2-0) u prvom kolu, ali 'modri' puni samopouzdanja odlaze na prvo europsko gostovanje nakon što su utrpali četiri komada Slaven Belupu. Napad je štekao u Europi ove sezone, pogotovo u posljednje tri utakmice tijekom kojih je hrvatski prvak ostao bez gola, ali raspucani napadači iz Koprivnice itekako daju temelj za optimizam.

- Spremni smo, očekivanja su velika. Spremali smo se tri, četiri dana za ovu utakmicu i nadamo se najboljem mogućem ishodu. Svaka pobjeda pa tako i ta u Koprivnici je bitna za ekipu i podiže samopouzdanje. Kakvo je moje stanje? Spreman sam. Atmosfera je jako dobra, nadam se da će tako ostati i nakon četvrtka - kazao je kapetan Arijan Ademi koji se ozlijedio u Kupu protiv Orijenta, no svima iz Dinama laknulo je nakon utakmice jer ozljeda nije teže prirode.

Njegov izostanak bio bi veliki udarac za 'modre'. Damir Krznar to je osjetio na koži u susretima protiv Šerifa gdje je jako falio energični i požrtvovni kapetan pa je njegov oporavak najveće pojačanje za Dinamo.

Nigerijac Paul Onuachu najbolji je igrač Genka, a s njim su vrlo dobro upoznati i igrači 'modrih'.

- Onuachu je njihova glavna zvijezda, zabija iz poluprilika, neugodan je. Kao ekipa su jako moćni, momčad uvijek izbaci pojedinca, a izbaci njega. Na svim pozicijama su jako dobri.

Naravno, priča dana je nevjerojatni Šerif koji je pobijedio Real Madrid (2-1). Moldavski klub je na putu do Lige prvaka izbacio Dinamo.

- Vidio sam da je Šerif iznenadio Real. To je put za sve ekipe, za nas isto. Jedna ponizna ekipa koja zna što hoće, momčadski napada i brani se - kazao je Ademi.

Pa potom prepustio riječ treneru Damiru Krznaru.

- Izazovna utakmica ispred nas protiv protivnika koji je dobio puni plijen u gostima. Naše je ponoviti isto na prvom gostovanju. Genk je respektabilan protivnik, ali i mi imamo dovoljno znanja i moći, nadam se da ćemo trkački biti raspoloženi, isto tako u onom dijelu borbenosti da se možemo nadati dobrom rezultatu u Belgiji - kazao je Krznar.

Veseli ga odlična forma napadača, pogotovo Bruno Petković koji je zabio prvi gol u prvenstvu i tek drugi u sezoni, ali loša vijest je ozljeda Denija Jurića koji je Dinamovom napadu donio širinu.

- Veseli nas forma naših napadača, zaista svi strijelci onako s dinamitom. Idemo puni vjere da ćemo nastaviti taj niz što se golova tiče i da će biti dovoljno za jednu lijepu noć u Belgiji. Jako mi je žao jer je Deni ušao u dobru seriju, ne samo što se tiče realizacije. On je jedna špica koja ganja, radi, ne da stoperima mira, odvlači ih u dubinu, daje prostora za vezne. Teško će ga biti nadoknaditi, ali vjerujem da u drugim igračima imamo slične profile i da ćemo na sličnom tragu biti u toj utakmici.

Genk je nakon devet kola treći u belgijskom prvenstvu s bodom zaostatka za prvoplasiranim Club Bruggeom, a u prvom kolu Europske lige pobijedili su Rapid Beč (1-0).

- Jako brzinski raspoložena momčad, brzi trkački i u kombinatorici. Morat ćemo biti trkački raspoloženi da to sve preveniramo. Kad osvojimo loptu, kroz neku tranziciju imamo priliku ugroziti ih. Onuachu je od zadnjih devet golova Genka zabio osam. Jedno krilo je u poziciji polušpice, on je blizu Onuachua. Tri kombinatorna igrača na vrlo malom prostoru. To je nekakva forza, to je problematika kojom smo se bavili. Mislim da imamo rješenje za takvu igru.

Kakav Dinamo možemo očekivati?

- Raspoloženi. Trebamo biti trkački na nivou. Trebamo biti na nivou faze ničije lopte, reposjeda, reakcije na izgubljenu loptu. Ključ su te ničije lopte, druge lopte. Što više osvajaš takvih lopti, dobivaš više napada, više napada daju mogućnost za više šansi.

Za kraj o najvećoj senzaciji Lige prvaka.

- Teško je biti pametan, ali mi smo govorili da je Šerif ozbiljna momčad. Rijetko smo vidjeli takvu brzinu u kontrama i tranziciji. Znali smo kvalitetu njihovu, problem je što mi nismo bili na nivou. Pitanje je kakav bi sada sraz bio između Dinama i Šerifa, ali po onome što pokazuje u Ligi prvaka, i dalje bi bili zahtjevni i respektabilni. Mislim da sada cijela Hrvatska i cijeli svijet vide da se radi o ozbiljnoj momčadi - zaključio je Krznar.