Nigerijke poludile na ponovljeni penal, VAR pomaže domaćima

Nema mira ni na Svjetskom prvenstvu nogometašica. I među damama se dogodila VAR kontroverza na odluku koja je, ogromnog li "šoka", otišla na stranu domaćina i organizatora, Francuske.

Cure izbornice Corrine Diacre mučile su se Nigerijom. Puno šansi, nula golova, još samo 15 minuta do kraja odlučujuće utakmice 3. kola Skupine A...

Onda je Hondurašanka Melissa Borjas dosudila penal za domaće, a gostujućoj lijevoj bočnoj Ngozi Ebere pokazala drugi žuti i crveni karton.

Wendie Renard je s 11 m potegla i promašila, a sutkinja nakon VAR provjere odlučila: ponoviti penal jer je nigerijska golmanica istrčala s gol-linije prije nego što je Renard šutnula loptu.

Pokušavale su Afrikanke objasniti da su francuske igračice utrčavale s ruba kaznenog davno prije izvedenog penala, da je Renard ionako promašila cijeli gol, ali... Uzalud. Nova nogometna pravila kažu kako se penal mora ponoviti.

The French players encroach the area more than the Nigerian GK comes off her line. pic.twitter.com/aFJT9khUVN