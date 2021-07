Mogu li naši sportaši ikada doći do nečega lakšim putem? Očito ne ide.

Našim navijačima je opet trebala tona normabela dok su gledali mučenje Hrvatske protiv Tunisa. Nakon nevjerojatne drame u završnici, naši košarkaši su se izvukli, pobijedili 75-70 i izborili polufinale kvalifikacijskog turnira za OI.

- Napravili smo ono što smo željeli, ušli u polufinale, ali igra nije bila dobra. U prvom poluvremenu smo igrali dobro, vodili 14 razlike, ali igrali smo previše brzopleto u napadu, nemamo strpljenja. U drugom poluvremenu isto. Primili smo 52 poena u drugom dijelu, a Tunis u cijeloj inače zabija do 60 - rekao je izbornik Veljko Mršić za SK nakon utakmice.

No, baš nitko nije očekivao ovakvo mučenje. Imali smo plus 14 na poluvremenu i bili na koračić od pobjede. Bilo je samo pitanje s koliko razlikom ćemo otići u polufinale, no za nas je u nastavku sve stalo. Obrana je bila propusna kao sir, u napadu smo bili bezidejni i neučinkoviti, samo smo 'lupali' trice koje nas nisu išle, protok lopte nije postojao. Tunižani su to iskoristili, utrpali nam 29 koševa u trećoj četvrtini i poveli 57-56. Ipak, u posljednjoj četvrtini smo se probudili iz šoka i došli do pobjede. Vikao je Mršić na igrač, gubio živce, sve samo da trgne igrače i probudi ih iz šoka. Očito mu je uspjelo.

Roko Ukić zabio je posljednja dva slobodna bacanja, ali presudni faktor bio je Pavle Marčinković. Prvo je zabio tricu za 72-67, a onda pri rezultatu 72-70 uhvatio skok u napadu nakon što je Hezonja promašio slobodno bacanje. I spasio nas debakla.

- Inače zahvaljujem cijeloj momčadi, ali danas bih zahvalio posebno Pavlu Marčinkoviću. Igrao je za momčad i pokazao je što je kolektivni sport. To moramo pod hitno promijeniti do iduće utakmice. Znam da nije bilo lako nakon Brazila, veliki pritisak, ali ovako nećemo ništa napraviti. Imamo vremena do iduće utakmice, moramo biti puno pametniji. Navike nije lako promijeniti, ali pokušat ćemo promijeniti obranu. Bit će to četvrta utakmica u ovom sastavu i vjerujem da će biti bolje nego danas.

Hrvatska u subotu u polufinalu igra protiv Njemačke. Ako budemo ovako igrali u subotu, teško ćemo vidjeti finale.

- Teško je bilo što govoriti. Nismo igrali dobro, dapače. Njemačka je atletična momčad, ima dosta širine. I oni imaju dobre igrače, NBA prospekte. Imaju šest, sedam igrača koji igraju Euroligu, dobra momčad, ali moramo razmišljati o nama i kako biti bolji. Želja je ući u finale i moramo biti bolji. Neka prođemo, pa nek bude i triler - kazao je Mršić.

Najbolji je bio Mario Hezonja koji nas je vukao cijelu utakmicu. Zabio je 27 koševa, 14 su zabili Žižić i Bogdanović, no najgori segment naše igre danas je bila trica. Ispalili smo čak 29 trica, a zabili samo pet. Mizernih 17 posto! S takvim postotkom teško da možemo nešto tražiti protiv Nijemaca.