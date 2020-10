'Nije bilo drame. Uvijek je lijepo doći u kraj pun hajdukovaca...'

<p><strong>Hajduk </strong>je u gradu prve nogometne lopte u Hrvata dočekan kraljevski. Na stadionu se natiskalo više od 2000 ljudi koji su jedva dočekali gostovanje splitske momčadi koja je na kraju uz mučenje došla do pobjede od 2-1 i prolaska u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potop na Poljudu</strong></p><p><strong>Graničar </strong>se je pokazao više nego dobar otpor i jedno vrijeme bio čak u egalu, ali u drugom dijelu ponestalo je snage i nisu se mogli nositi s Hajdukom koji je u Županju stigao bez osmorice igrača koji su izostali zbog reprezentativnih obveza. Uz to, u podsvijesti je još bio i taj poraz od Gorice otprije tri dana.</p><p>- Čestitam momcima na prolazu, to je ono najbitnije. Ovakve utakmice su dosta teške, ne mogu reći momcima da pristup nije bio dobar, ali u određenim segmentima igre nismo imali pravi ritam. Bili smo dosta spori i nismo bili dovoljno direktni kao inače. Nismo možda stvorili onoliki broj prilika koji se od nas očekivao, ali ih je bilo dovoljno da utakmicu dovedemo u mirne vode. Bez obzira na 2:1 nije bilo drame do kraja - rekao je trener<strong> Hajduka Hari Vukas</strong>.</p><p>Hajduk je poveo golom Mije Caktaša, a domaćini su izjednačili krajem prvog dijela golom Josipa Lotara. Bila je to prava euforija u Županji, domaćini su igrali kao u ekstazi jer ipak ne držite svaki dan veliki Hajduk u šaci. Kako je vrijeme odmicalo, Splićani su stvarali sve više prilika, a točno nakon sat vremena utakmice Graničar se potpuno ugasio. Više nije mogao pratiti ritam koji je Hajduk nametnuo pa se povukao, a onda i primio gol. 'Bili' očito ne mogu bez kapetana Mije Caktaša koji je i ovaj put morao spašavati.</p><p>Primirio je loptu na rubu šesnaesterca i ljevicom ju poslao pod prečku za konačnih 2-1.</p><p>- Čestitam ekipi Graničara na fer i korektnoj borbi. Hvala im na gostoprimstvu, uvijek je lijepo doći u ovaj kraj pun hajdukovaca i zbilja se ovdje ugodno osjećamo - zaključio je Vukas.</p><h2>Osijek uvjerljiv</h2><p>S druge strane, Osijek je osminu finala osigurao već nakon 26 minuta kada je bilo 4-0 protiv Crikvenice. Na kraju je završilo 5-1, a golove za Osječane zabili su Mierez, Erceg, Jugović, Mišković i Lončar dok je za domaćine jedini gol zabio Grbić. Nije ni ovaj put bilo Nenada Bjelice koji se oporavlja od operacije kralježnice, a momčad je vodio Nino Bule.</p><p>- Riješili smo ovaj ispit točno onako kako treba, ušli motivirano i energično pa na vrijeme došli do prednosti. Pristup je bio pravi, a to je u ovakvim utakmicama najvažnije jer Kup je specifično, jako opasno natjecanje. Drago mi je doći na Kvarner, pamti moje igre u Rijeci, puno je tu dragih ljudi i ovo su bila tri stvarno lijepa dana. Osijek je pun optimizma, rastemo i želimo napraviti velike stvari, a mislim da smo na jako dobrom putu - kazao je Bule.</p>