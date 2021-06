Uvijek iskren i bez dlake na jeziku, Dejan Lovren stao je pred kamere nakon remija protiv Češke(1-1) u drugom kolu Eura. Naravno, razočaran i ljutit zbog novog kiksa, ali i penala.

Igrala se 34. minuta, Lovren i Patrick Schick su bili u zračnom duelu u našem šesnaestercu, a hrvatski stoper je Čeha udario laktom u glavu i raskvario mu nos. Španjolski sudac Del Cerro Grande nije tu vidio ništa sporno, no tek je reagirao nakon dojave iz VAR sobe. Pogledao je snimku i pokazao na bijelu točku. Lovren ga je pokušao razuvjeriti, ali nije uspio. Schick je, i dalje krvavog nosa, bio precizan za 1-0.

- Penal? Kako ne bih bio razočaran u vezi toga? Gledajući unazad, Schicka nisam uopće mogao vidjeti. Išao sam na loptu i to je prirodna pozicija mojih ruku. Tako skačem cijeli život i tako sam naučio. Da skačem kao svijeća bez ruku? To je nemoguće! Većina ljudi govori da nije i ja se slažem. Ni sudac nije to vidio. Da nije bilo VAR-a, ne bi to bilo. Što je, tu je. Ne mogu to ispraviti, idemo dalje - kazao je Lovren za HRT.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Prvih 45 minuta je bilo za zaborav. Izgubljeni, bezidejni, nismo uspjeli pohvatati konce. S nekoliko promjena, u drugom dijelu smo izgledali bolje. Izjednačili smo golom Ivana Perišića u 47. minuti, ali više od toga nismo mogli. Morali smo se zadovoljiti bodom.

- Kako je bilo? Ne izgleda dobro, nećemo se lagati. Prvo poluvrijeme nije bilo na našem nivou. Moramo se svi sjesti i porazgovarat. Ako budemo igrali kao u prvom poluvremenu, neće završiti dobro. Nešto smo pokazali u drugom poluvremenu, ali nije bilo dovoljno. Neke stvari ne štimaju, ali nije tu kraj. Sve je u našim rukama i vjerujem u ovu momčad - rekao je Lovren.

Navijači su opet ostali razočarani izvedbom naše reprezentacije. Istrošeni su mnogi živci, izgrickani nokti, ali Lovren je obećao kako će to puno bolje izgledati protiv Škotske u posljednjem kolu.

- Navijači? Dat ćemo više od ovoga. Mi smo sami svjesni da ovo nije bilo dobro, nemamo se što lagati. U nekim situacijama kao da smo poluaktivni, gledamo ih umjesto da ih stisnemo, a protivnik nema kvalitetu kao mi. Ne znam zašto smo čekali drugo poluvrijeme da proigramo, imali su deset centaršuta u prvom poluvremenu i ne smijemo si to dopustiti. Idemo sad pobijediti - zaključio je Lovren.

Igrači su svjesni da je to izgledalo loše i to je najbolja vijest. Samokritični su i jasni da to mora puno bolje. Protiv Čeha nismo zaslužili više od boda. S tim se slaže i Nikola Vlašić.

- Mislim da je prvo poluvrijeme bilo loše, dobili smo gol iz dvojbenog penala, ali nismo zaslužili više, nismo bili opasni po gol. Drugo poluvrijeme bilo je bolje, imali su i oni neke šanse, 1-1 je pravedan rezultat.

Zašto je Hrvatska bila tako blijeda u prvom poluvremenu?

- Ne znam, s klupe mi je izgledalo da su agresivniji od nas, da idu 200 na sat. Imali su šanse i tako dobili penal i zasluženo su vodili na poluvremenu.

Unatoč još jednoj lošoj predstavi, s bodom smo ostali u igri za osminu finala. No, morat ćemo se vaditi u posljednjem kolu protiv domaćina Škotske. Pobjeda nam sigurno donosi plasman u drugi krug.

- Škotska? Svaka je utakmica teška na Euru, pogotovo protiv domaćina Škotske gdje nam je imperativ pobjeda. Trebamo staviti glave na okup i ići na pobjedu jer nemamo što drugo - završio je Niksi.