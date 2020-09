I da, pogodio ga je.\u00a0Bedene je napucao kamermana koji se nalazio tik uz teren i krenuo se ispri\u010davati. Glavni sudac do\u0161ao je do njega, a on mu je odgovorio da je u redu. No svejedno je sudac pozvao supervizora kako bi vidio je li to za diskvalifikaciju. Ipak, nakon \u0161to je kamerman rekao da je to Bedene slu\u010dajno napravio i da ga nije ozlijedio, sudac mu je dao samo opomenu.

<p>Teniska pravila su jasna. Svako ozljeđivanje igrača, gledatelja i službenog osoblja izvan igre znači diskvalifikaciju. To je na svojoj koži osjetio <strong>Novak Đoković </strong>koji je u meču protiv Carrena Buste lopticom pogodio sutkinju<strong> Lauru Clark</strong> u grlo.</p><p>Carreno Busta mu je oduzeo servis, išao je prema svome mjestu i već razmišljao kako uzvratiti Španjolcu u sljedećem gemu. Loptica mu je ostala u džepu, a kao i inače, nabio ju je prema skupljaču loptica. Pogled mu je već bio usmjeren prema stolici, no snažan krik ga je naveo da pogleda iza sebe. </p><p>Bio je to krik linijske sutkinje koju je <strong>Novak Đoković </strong>slučajno pogodio u grlo zbog čega se počela gušiti. I to je bio trenutak o kojem će se pričati tjednima. </p><p>Novak Đoković je zbog tog incidenta izbačen s US Opena, a tome je prethodio desetominutni razgovor sa supervisorom i sucima koje je srpski tenisač pokušao uvjeriti da sutkinju nije pogodio namjerno. Pravila su jasna, a organizatori su ih se morali držati.</p><p>Navijači Novaka Đokovića jednostavno se ne mogu pomiriti s tim da je njihov miljenik izbačen s US Opena pa su se dali u potragu i našli jedan video s Australian Opena. Bilo je to prije nekih desetak godina, a u glavnoj ulozi je Roger Federer. Švicarac nije dobro servirao iz prvog pokušaja, protivnik mu je vratio lopticu, a Roger ju je nonšalantno, reketom iza leđa išao dodati skupljaču loptica i pogodio ga u glavu. </p><p>Suci nisu reagirali, ali nije ni dječak koji se samo nasmijao, a isto je napravio i Federer. No mogao mu se barem ispričati? Ispričao se ili ne, Švicarac je imao jako puno sreće jer nije ozlijedio malog skupljača. A da se to u kojem slučaju dogodilo, prošao bi kao Đoković. Ili ne? Postavlja se pitanje je li sudac mogao dati Federeru opomenu ili ga barem upozoriti.</p><p>Jasno je da nije imao nikakvu namjeru, a nije ju imao ni srpski tenisač koji je htio dodati loptu skupljaču, a zapravo je lopta završila na vratu linijske sutkinje. </p><p>Svima je jasno da se tenis promijenio u posljednjih 15 godina, ali ako su pravila jasna, zašto postoje dvostruka mjerila? Primjer nam dolazi iz Cincinnatija gdje je Slovenac s britanskom putovnicom izgubio od Rusa <strong>Daniila Medvedjeva</strong>, a tijekom jednog poena bio je poprilično živčan.</p><p>Skupljač loptica dao mu je jednu kako bi se pripremio za idući servis, a on ju je napucao na tribinu na kojoj je bio jedan, jedini čovjek.</p><p>I da, pogodio ga je.<strong> Bedene</strong> je napucao kamermana koji se nalazio tik uz teren i krenuo se ispričavati. Glavni sudac došao je do njega, a on mu je odgovorio da je u redu. No svejedno je sudac pozvao supervizora kako bi vidio je li to za diskvalifikaciju. Ipak, nakon što je kamerman rekao da je to Bedene slučajno napravio i da ga nije ozlijedio, sudac mu je dao samo opomenu.</p><p>Čini se kako je tu upravo tanka nit koja razlikuje ova dva slučaja. Bedene je pogodio kamermana u lakat i on je odmah rekao da je u redu, da mu nije ništa i mogao je nastaviti raditi, dok je Đoković sutkinju pogodio u vrat. Ostala je bez zraka, pozlilo joj je i nije mogla nastaviti suditi.</p><p>Slovenac nije ozlijedio kamermana, Srbin jest sutkinju i njegovo opravdanje supervizoru kako ona neće morati u bolnicu zbog toga baš i nije nešto s čim bi se trebao braniti. Ali je ovo situacija koja svakako daje još malo ulja na vatru raspravama je li ovo bio prestrog potez. Sa stajališta teniskih pravila nema sumnje: Đoković je opravdano izbačen.</p><p> </p>