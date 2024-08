Nije im bilo dovoljno pet golova: Olimpija se narugala Rijeci i na društvenim mrežama

Bilo je to najbliže gostovanje Rijeke u povijesti, a i jedno od najmasovnijih. Navijači su razgrabili ulaznice za gostujući sektor i nadali su se kako će to biti još jedna povijesna noć za njihov klub baš na 11. obljetnicu izbacivanja Stuttgarta iz Europske lige. No, već u drugoj minuti snovi su im ugašeni. Nogometaši Rijeke osramotili su se.

Pokretanje videa... 01:11 Sažetak Osijek - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Olimpija je razbila Riječane 5-0 u Ljubljani i plasirala se u Konferencijsku ligu. Ovo sramotno izdanje hrvatskog viceprvaka još sramotnijim ponašanjem uspjeli su zasjeniti navijači Rijeke koji su bakljama gađali gledatelje. Sudac Urs Schnyder prekinuo je utakmicu u 60. minuti pa vratio igrače na teren nakon što je policija ispraznila tribinu s Armadom.

Kao da nije bilo dovoljno ono poniženje na travnjaku, admin na društvenim mrežama Olimpije još se malo narugao s Riječanima.

Težak je ovo udarac za Rijeku koja je ostala bez prijeko potrebnih eura koje bi im donio plasman u Konferencijsku ligu, a još uz to ih čeka i teška kazna od Uefe zbog divljanja navijača.

Ljubljana: Armada bakljadom prekinula utakmicu, policija morala isprazniti tribinu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Noćna mora. Ispričavam se svima kojima Rijeka nešto znači. Izgledalo je kao da igramo s Real Madridom. Obrana koja u prvenstvu nije dobila, primila je gol u drugoj minuti. Nitko od igrača ne može vjerovati što im se dogodilo - ispričavao se trener Rijeke Radomir Đalović nakon blamaže u Stožicama, ali teško je bilo opravdati takvo izdanje.

Ljubljana: Slavlje igrača Olimpije nakon odlične predstave protiv Rijeke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Europska priča tako je završila i za Rijeku koja se okreće domaćim natjecanjima, a već u nedjelju je na Rujevici čeka derbi protiv zakuhtalog Dinama koji melje sve pred sobom.