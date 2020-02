Nije ispunio obećanje koje je dao Hajduku, a Bilić mu je lud

Osvojio je dva naslova prvaka i kup Portugala, naslov prvaka s Werderom, s kojim je igrao i finale Kupa Uefa, osvojio je turski kup s Bešiktašem, punih 15 godina igrao je za sve selekcije portugalske reprezentacije, među ostalim i na dva europska i dva svjetska prvenstva, te zabio 19 golova. Jedna od posljednjih etapa te bogate karijere bila je i Hajduk, a ovo sve u karijeri je postigao sjajni Hugo Almeida (35).

- Stigao je dan za koji mi nogometaši ne želimo da ikad dođe. Tu sam odluku donio u razgovoru s čelnim ljudima Academice - rekao je Portugalac koji će voditi mlađe kategorije u Academici.

Posljednja stanica bila mu je upravo Academica, a nakon dužeg razmišljanja odlučio je objesiti kopačke o klin. Živopisnog nogometaša izgledom kao odvaljen od brda, imao je priliku upoznati i Poljud, a tada je dao jedno obećanje koje nije ispunio.

- Doveden sam da pomognem Hajduku u borbi za naslov prvaka - kazao je Almeida još 2017. godine na predstavljanju, a samo godinu kasnije, nakon 16 nastupa i tri gola u svim natjecanjima, napustio je Hajduk. Iako nije ništa pokazao, riječ je o možda i najvećem strancu koji je ikada igrao u HNL-u.

Mučio se s ozljedama, bio je nespreman, a i u to vrijeme se više zanimao za neke druge stvari nego za nogomet. U Portugalu je organizirao nogo-odbojku na pijesku, a priznao je da mu je zanimljivije od samog nogometa.

- Oduvijek igram nogomet na pijesku, on je totalno drugačiji od običnog nogometa. Volim to što si stalno fokusiran na cilj i glavno oružje je napad, moraš biti brz i imati tehniku - pričao je Almeida, a na taj turnir je pozvao i zaposlenike Hajduka, masere, oružare...

Osim Hajduka, Portugalac ima još jednu poveznicu s Hrvatskom. U Bešiktašu ga je trenirao Slaven Bilić.

- Isprva sam mislio da je Slaven Bilić pomalo lud. Rijetko se sreće takva posvećenost nogometu kao igri, taktici, te pogotovo zaljubljenost u svoju momčad... On obožava svoje igrače, daje im cijeloga sebe i to često čini. Moram priznati da sam ga potpuno shvatio tek nakon što sam stigao u Split i zaigrao za Hajduk. Tu crtu osobnosti koju sam osjetio tada kod njega, osjetio sam opet ovdje. Očito je to mentalitet ove sredini u kojoj je i on odrastao. Dobio ili izgubio, moraš dati sve od sebe, takav je Slaven, takav je i Hajduk - pričao nam je Almeida.

Riječ je zaista o veličini i sjajnom igraču koji je tijekom karijere zabio 147 golova, ali u Hajduku baš i nije zablistao. Na dolasku u Split čestitao mu je i Cristiano Ronaldo.

- S Ronaldom sam dobar, često se čujemo, popričamo, ljeti odem do njega na Madeiru, družimo se... On je sjajan čovjek, vjerojatno najveći profesionalac među nogometašima na svijetu. Za Hajduk je čuo baš svatko jer klub ima bogatu tradiciju. Poželio mi je odmah sreću u novoj sredini, no da budem iskren manje pričamo o nogometu, a više o nekim drugim temama - ispričao nam je Hugo.

Kao i svakom Portugalcu, izlasci u klubove nisu niti njemu stran pojam.

- Tko ne voli 'noćni život'? Volite li ga vi? Za sve postoji vrijeme. Nisam fanatik noćnog života, ali ako sam slobodan, zašto ne izaći - rekao je Almeida kada je bio u Hajduku, a možda su ga i ti izlasci koštali rastave. S prvom ženom Andreiom oženio se 2005. godine i s njom je dobio dvije kćeri, Matildu (12) i Marianu, a iz jedne druge veze dobio je i kći Mariaru Victoriju (7).

No ljubav je potrajala do 2014. godine kada su se rastali, ali nije mu dugo trebalo da pronađe novu ljubav.

U oko mu je upala manekenka Marta Bras, inače dobra prijateljica s Ronaldovom Georginom, a vjenčali su se u lipnju 2019. godine.

U 35. godini života odlučio je reći zbogom sportu koji mu je toliko toga dao, a navijačima Hajduka ipak ostaje žal jer nisu vidjeli skoro ništa od njega. Ali od njegove supruge su mogli jako puno toga vidjeti...